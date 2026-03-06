En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por una confesión que compartió mediante sus redes sociales, la cual ha generado una gran variedad de opiniones.

Así también, muchos internautas se han sorprendido con la reciente confesión que hizo la destacada actriz al confesar abiertamente su orientación, generando una gran variedad de opiniones al presentar públicamente a su novia.

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¿Quién es la reconocida actriz que salió abiertamente del clóset al presentar a su pareja?

En los últimos días, el nombre de Anna Camps se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz estadounidense, sino que también, por salir públicamente del clóset al presentar a su novia.

Actriz Anna Camps presentó a su novia. | Foto: Freepik

Hace pocos días, Anna Camps compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores que está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por presentar públicamente a su novia tras confesar que es bis3xu#l.

En la reciente publicación que compartió la actriz en sus redes, se evidencia que fue entrevistada por parte del medio de comunicación internacional ‘Us Weekly’, en el que expresó las siguientes palabras tras presumir su relación a pesar de tener 43 años:

“Estoy muy orgullosa de mí misma por aceptar mi sexualidad a esta edad. Por primera vez estoy descubriendo cosas sobre mí misma de una manera muy conmovedora. Soy tan afortunada. Puedo llorar con tranquilidad. No tengo que cambiar quién soy por amor. No tengo que reprimir mis emociones”, expresó Anna Camps en la entrevista con ‘Us Weekly’.

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¿Quién es la mujer que es pareja de la reconocida actriz Anna Camps?

Tras la reciente entrevista que tuvo la actriz Anna Camps, confirmó que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial por tener una relación con Jade Whipkey, una estilista de 25 años.

Así presentó Anna Camps a su novia. | Foto: Freepik

Así también, Anna reveló que siente la plena tranquilidad de caminar con su pareja de la mano, en especial, por la confesión que siente al respecto tras presumir su relación públicamente sin ningún tipo de filtro: