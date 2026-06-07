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Silvy Araujo anunció el nacimiento de su primera hija: así reaccionaron las redes al mostrar su cara

La creadora de contenido confirmó el nacimiento de su primera hija, y compartió emotivas fotos que se llenaron de mensajes de felicitación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Silvy Araujo anunció el nacimiento de su primera hija: así reaccionaron las redes al mostrar su cara
Silvy Araujo anunció el nacimiento de su primera hija: así reaccionaron las redes al mostrar su cara (Foto freepik)

Silvy Araujo compartió una de las noticias más importantes de su vida personal al anunciar que ya se convirtió en madre.

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La influenciadora cartagenera dio a conocer el nacimiento de su primera hija a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde mostró algunas imágenes de este momento junto a su pareja.

La noticia rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y varias figuras reconocidas del entretenimiento nacional.

Nació la primera hija de Silvy Araujo y las reacciones de los famosos se hicieron virales
Nació la primera hija de Silvy Araujo y las reacciones de los famosos se hicieron virales (Foto freepik)

¿Cómo se llama la hija de Silvy Araujo?

Durante los últimos meses, Silvy mantuvo a sus seguidores al tanto de su proceso de embarazo.

La creadora de contenido compartió su experiencia embarazada con consejos, rutinas y tips para poder integrar sus ejercicios y hábitos saludables a su nueva faceta de madre.

La influenciadora confirmó que el nombre de “la chiqui”, como se refirió a su bebé durante todo su embarazo, es Olivia Hernández Araujo.

Según reveló en su publicación, la pequeña nació el pasado 5 de junio. Sin embargo, fue días después cuando decidió compartir públicamente la noticia con sus millones de seguidores.

Las imágenes publicadas muestran algunos de los primeros momentos de la bebé junto a sus padres, una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño.

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¿Cómo reaccionaron las redes al nacimiento de Olivia?

La llegada de Olivia no pasó desapercibida entre los seguidores de Silvy, quienes celebraron junto a ella esta nueva etapa.

La publicación acumuló miles de "me gusta" en pocos minutos y recibió comentarios de varias personalidades del entretenimiento colombiano.

Entre quienes reaccionaron se encuentra Ryan Castro, quien envió un mensaje de felicitación a la familia. También comentaron figuras como Carmen Villalobos, Mariana Gómez, Laura Tobón, Valeria Domínguez y Laura de León, entre otros.

Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de Daniela Salazar, quien expresó su emoción por conocer a la bebé y aseguró que su hijo Pepe ya quiere llenarla de aventuras y travesuras.

La mayoría de los mensajes coincidieron en desear salud, amor y muchas bendiciones para la nueva familia de tres, que comienza una nueva etapa con la llegada de Olivia.

Ryan Castro, Carmen Villalobos y más famosos celebraron el nacimiento de la hija de Silvy Araujo
Ryan Castro, Carmen Villalobos y más famosos celebraron el nacimiento de la hija de Silvy Araujo (Foto freepik)
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