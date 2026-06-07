Silvy Araujo anunció el nacimiento de su primera hija: así reaccionaron las redes al mostrar su cara

Silvy Araujo compartió una de las noticias más importantes de su vida personal al anunciar que ya se convirtió en madre.

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La influenciadora cartagenera dio a conocer el nacimiento de su primera hija a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde mostró algunas imágenes de este momento junto a su pareja.

La noticia rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y varias figuras reconocidas del entretenimiento nacional.

Nació la primera hija de Silvy Araujo y las reacciones de los famosos se hicieron virales (Foto freepik)

¿Cómo se llama la hija de Silvy Araujo?

Durante los últimos meses, Silvy mantuvo a sus seguidores al tanto de su proceso de embarazo.

La creadora de contenido compartió su experiencia embarazada con consejos, rutinas y tips para poder integrar sus ejercicios y hábitos saludables a su nueva faceta de madre.

La influenciadora confirmó que el nombre de “la chiqui”, como se refirió a su bebé durante todo su embarazo, es Olivia Hernández Araujo.

Según reveló en su publicación, la pequeña nació el pasado 5 de junio. Sin embargo, fue días después cuando decidió compartir públicamente la noticia con sus millones de seguidores.

Las imágenes publicadas muestran algunos de los primeros momentos de la bebé junto a sus padres, una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño.

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¿Cómo reaccionaron las redes al nacimiento de Olivia?

La llegada de Olivia no pasó desapercibida entre los seguidores de Silvy, quienes celebraron junto a ella esta nueva etapa.

La publicación acumuló miles de "me gusta" en pocos minutos y recibió comentarios de varias personalidades del entretenimiento colombiano.

Entre quienes reaccionaron se encuentra Ryan Castro, quien envió un mensaje de felicitación a la familia. También comentaron figuras como Carmen Villalobos, Mariana Gómez, Laura Tobón, Valeria Domínguez y Laura de León, entre otros.

Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de Daniela Salazar, quien expresó su emoción por conocer a la bebé y aseguró que su hijo Pepe ya quiere llenarla de aventuras y travesuras.

La mayoría de los mensajes coincidieron en desear salud, amor y muchas bendiciones para la nueva familia de tres, que comienza una nueva etapa con la llegada de Olivia.