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Silvy Araujo ya dio a luz a su bebé Olivia: reveló las primeras fotos de la pequeña

La influencer fitness Silvy Araujo mostró las primeras postales del nacimiento de su bebé, quien llegó al mundo el pasado viernes 5 de junio.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La influencer fitness Silvy Araujo mostró las primeras postales del nacimiento de su bebé, quien llegó al mundo el pasado viernes 5 de junio.
La influencer fitness Silvy Araujo mostró las primeras postales del nacimiento de su bebé, quien llegó al mundo el pasado viernes 5 de junio | Foto tomada de Freepik

En su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, la reconocida y bella creadora de contenido digital fitness, Silvy Araujo, les dio la noticia a sus fans de que ya se convirtió en mamá, pues el pasado viernes 5 de junio dio a luz a la pequeña Olivia, acompañada a de su esposo Felipe Hernández Pino.

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¿Qué consejos comparte Silvy Araujo durante el embarazo? | Foto: Freepik

La primera postal de la publicación de Silvy es una foto a blanco y negro de los primeros instantes de su bebé junto a su pecho y con su esposo al lado, dándole un beso en la frente. Se trataría de la primera postal familiar que tienen y que conmovió a muchos de sus fans.

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En otras fotos, Silvy revela el hermoso rostro de la bebé, el conjunto rosado que le pusieron y que tiene el mismo tejido que su primera cobijita, así como una foto que le tomaron con una cámara instantánea. Además, la influencer mostró que su esposo le llevó un ramo de rosas enorme para celebrar la llegada del fruto de su amor.

Las fotos del post también revelan pequeños detalles de esta nueva integrante del mundo como sus manitas o su naricita. Además de imágenes que muestran cómo han sido estos primeros dos días de vida de la pequeña: dormir junto a su mamá, tener más conjuntos para lucir y volver a casa los tres juntos.

En la descripción de su publicación, Silvy solo reveló la fecha de nacimiento y el nombre completo de su primera hija.

“Bienvenida Olivia Hernández Araújo [emoji de corazón rosado, de sonrisa con lágrimas y de manos rezando] Junio 5, 2026” escribió la famosa colombiana.

¿Qué famosos se han pronunciado con la noticia del nacimiento de la hija de Silvy Araujo?

La reacciones de los famosos no se dieron a esperar y algunas personalidades como Johanna Fadul, Ryan Castro, Luisa Fernanda W, Mariana Pajón, Laura Tobón, Carmen Villalobos y muchos más, se mostraron felices con la llegada de la bebé y felicitaron a la influencer.

Finalmente, sus fans también felicitaron a Silvy, pues fueron testigos de todo el proceso del embarazo y las lindas emociones que esta bebé le ha traído a su vida y a la de su pareja.

Silvy Araujo contó el susto que vivió en su embarazo tras inesperado dolor
Silvy Araujo contó el susto que vivió en su embarazo tras inesperado dolor (Foto freepik)

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