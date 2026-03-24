¿Jhorman Toloza entrará a La casa de los famosos Colombia? Esto dijo

La tensión dentro de La casa de los famosos Colombia sigue escalando y esta vez el foco está en la relación entre Alexa Torrex y su prometido Jhorman Toloza, luego de un polémico “congelado” que cambió el rumbo de su historia.

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El momento se volvió uno de los más comentados del reality, generando todo tipo de reacciones dentro y fuera de la casa.

¿Qué pasó con Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Todo ocurrió cuando Luisa Cortina regresó al programa tras haber sido eliminada. Durante su intervención, aprovechó para lanzar varios comentarios directos a algunos participantes, entre ellos Alexa.

En medio del congelado, Luisa insinuó que Alexa tenía un “libreto” dentro del reality y cuestionó su relación, afirmando que estaría dejando mal a su pareja frente al país, catalogándolo como un "cach0n". Incluso utilizó frases de una canción para referirse a la situación.

“Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata”

La reacción de Alexa no se hizo esperar. Visiblemente molesta, respondió con dureza y, en medio del momento, aseguró que daba por terminada su relación con Jhorman, con el objetivo de frenar los comentarios que involucraban a su pareja dentro de la competencia.

Luisa Cortina le dedicó unas fuertes palabras a Alexa Torrex (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre su relación con Alexa?

Tras lo ocurrido, Jhorman decidió pronunciarse en una entrevista con Carlos Claro, donde dejó clara su postura frente a la situación.

El joven aseguró que no considera que Alexa haya sido infiel dentro del reality y reafirmó que su compromiso con ella sigue intacto. A pesar de lo dicho por la participante en el programa, Jhorman afirmó que mantiene su intención de casarse con ella.

Además, descartó completamente la posibilidad de entrar a la casa para protagonizar un momento mediático, como entregarle el anillo frente a cámaras. Según explicó, no estaría dispuesto a exponer su relación de esa manera.

También opinó sobre el papel de Luisa Cortina, señalando que su intervención fue estratégica y que hizo parte del juego para generar impacto dentro del programa.

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Las declaraciones no se detuvieron ahí. En "Qué tóxicos", Jhorman volvió a referirse al tema y escuchó la opinión de La Toxi Costeña sobre la cercanía entre Alexa y Tebi.

La exparticipante y finalista de La casa de los famosos segunda tempara, en su segmento de "crudas verdades" reveló que considera que Alexa sí quiere estar con Tebi porque es más bonito que su pareja Jhorman.

A pesar de los comentarios y las especulaciones, el joven insistió en que su relación es sólida y que ninguna situación externa podrá afectar lo que ha construido con la creadora de contenido.

Mientras tanto, la historia sigue evolucionando dentro del reality, manteniendo a los seguidores atentos a cada nuevo giro.