Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida cantante fue llevada de urgencia al hospital tras accidente en la cabeza

Una cantante fue hospitalizada tras un fuerte golpe en la cabeza durante su gira, generando preocupación entre sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida cantante fue hospitalizada tras fuerte golpe en la cabeza durante su gira
Reconocida cantante fue hospitalizada tras fuerte golpe en la cabeza durante su gira (Foto IA)

Un momento de preocupación vivió la industria musical luego de que una reconocida artista internacional tuviera que ser trasladada de urgencia a un hospital tras sufrir un accidente durante su gira.

Artículos relacionados

¿Quién fue la cantante que sufrió el accidente?

Se trata de Jessie J, quien compartió con sus seguidores los detalles de lo ocurrido, generando alerta entre sus fanáticos.

La intérprete británica reveló que el incidente ocurrió mientras se encontraba en China, en medio de una de sus presentaciones. Según explicó, sufrió un fuerte golpe en la cabeza dentro de un vehículo, lo que encendió las alarmas de inmediato.

Jessie J fue llevada de urgencia al hospital tras accidente en la cabeza
Jessie J fue llevada de urgencia al hospital tras accidente en la cabeza. (Foto Bryan Bedder / AFP)

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerla pensar que había sufrido una lesión grave. De hecho, la artista confesó que en ese momento temió haberse lastimado seriamente el cuello, lo que la llevó a buscar atención médica sin demora.

Debido a la intensidad del golpe, Jessie J fue trasladada a un centro médico donde le realizaron una resonancia magnética para descartar complicaciones mayores.

A través de sus redes sociales, la cantante decidió contar lo sucedido con total transparencia, mostrando tanto su preocupación inicial como el proceso médico al que fue sometida tras el accidente.

Artículos relacionados

¿Cómo sigue la cantante Jessie J?

Tras el susto, la artista explicó que, aunque presentó dolor de cabeza y dificultad para mover el cuello con normalidad, su estado no era tan grave como temía inicialmente.

Gracias a la evaluación médica y al tratamiento recibido, Jessie J pudo continuar con sus compromisos profesionales. De hecho, sorprendió a sus seguidores al mostrar que, pese al incidente, subió al escenario para cumplir con su presentación.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que estuvo acompañada por su hijo de dos años, lo que añadió un componente emotivo al momento.

En sus publicaciones, la cantante dejó claro que se encuentra en proceso de recuperación y que, aunque sigue con algunas molestias, está evolucionando favorablemente.

Artículos relacionados

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, llenando sus comentarios con mensajes de apoyo y deseos de pronta mejoría. Sus seguidores destacaron su fortaleza y profesionalismo al continuar con su gira pese al susto vivido.

Por ahora, la artista continúa enfocada en su recuperación mientras sigue adelante con sus compromisos musicales, dejando claro su compromiso con su público incluso en medio de situaciones inesperadas.

Jessie J sufrió fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser hospitalizada de urgencia
Jessie J sufrió fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser hospitalizada de urgencia (Foto Mike Coppola / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna Fadul genera controversia tras exponer a Juanse Johanna Fadul

¿Johanna Fadul y Juanse Quintero están viviendo una crisis en su matrimonio?: esto salió a la luz

Johanna Fadul y Juanse Quinter causaron revuelo en redes sociales, al exponer cómo están viviendo su relación.

Talento internacional

Murió Leonid Radvinsky, creador de la famosa 'página azul' a los 43 años: esto se sabe

La empresa confirmó la muerte del multimillonario empresario Leonid Radvinsky a través de un comunicado, expresando que "se fue en paz".

Yeferson y Cintia Cossio vivieron momento de terror tras estar a punto de sufrir un grave accidente Yeferson Cossio

Yeferson y Cintia Cossio vivieron momento de terror tras estar a punto de sufrir un grave accidente

Yeferson y Cintia Cossio vivieron un momento de terror tras casi sufrir un grave accidente en carretera.

Lo más superlike

¡Luto en el periodismo! Falleció la columnista más longeva de Colombia: ¿quién fue? Talento nacional

¡Luto en el periodismo! Falleció la columnista más longeva de Colombia: ¿quién fue?

El mundo del periodismo colombiano se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocida celebridad.

Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos estéticos que ha realizado Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos de belleza que se ha realizado, ¿cuáles son?

Jhorman Toloza rompe el silencio y responde si irá a la casa por Alexa La casa de los famosos

¿Jhorman Toloza entrará a La casa de los famosos Colombia? Esto dijo

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?