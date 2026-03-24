Un momento de preocupación vivió la industria musical luego de que una reconocida artista internacional tuviera que ser trasladada de urgencia a un hospital tras sufrir un accidente durante su gira.

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¿Quién fue la cantante que sufrió el accidente?

Se trata de Jessie J, quien compartió con sus seguidores los detalles de lo ocurrido, generando alerta entre sus fanáticos.

La intérprete británica reveló que el incidente ocurrió mientras se encontraba en China, en medio de una de sus presentaciones. Según explicó, sufrió un fuerte golpe en la cabeza dentro de un vehículo, lo que encendió las alarmas de inmediato.

Jessie J fue llevada de urgencia al hospital tras accidente en la cabeza. (Foto Bryan Bedder / AFP)

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerla pensar que había sufrido una lesión grave. De hecho, la artista confesó que en ese momento temió haberse lastimado seriamente el cuello, lo que la llevó a buscar atención médica sin demora.

Debido a la intensidad del golpe, Jessie J fue trasladada a un centro médico donde le realizaron una resonancia magnética para descartar complicaciones mayores.

A través de sus redes sociales, la cantante decidió contar lo sucedido con total transparencia, mostrando tanto su preocupación inicial como el proceso médico al que fue sometida tras el accidente.

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¿Cómo sigue la cantante Jessie J?

Tras el susto, la artista explicó que, aunque presentó dolor de cabeza y dificultad para mover el cuello con normalidad, su estado no era tan grave como temía inicialmente.

Gracias a la evaluación médica y al tratamiento recibido, Jessie J pudo continuar con sus compromisos profesionales. De hecho, sorprendió a sus seguidores al mostrar que, pese al incidente, subió al escenario para cumplir con su presentación.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que estuvo acompañada por su hijo de dos años, lo que añadió un componente emotivo al momento.

En sus publicaciones, la cantante dejó claro que se encuentra en proceso de recuperación y que, aunque sigue con algunas molestias, está evolucionando favorablemente.

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Las redes sociales no tardaron en reaccionar, llenando sus comentarios con mensajes de apoyo y deseos de pronta mejoría. Sus seguidores destacaron su fortaleza y profesionalismo al continuar con su gira pese al susto vivido.

Por ahora, la artista continúa enfocada en su recuperación mientras sigue adelante con sus compromisos musicales, dejando claro su compromiso con su público incluso en medio de situaciones inesperadas.