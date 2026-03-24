La creadora de contenido Karina García volvió a dar de qué hablar tras protagonizar un divertido momento junto a su hija Isabella durante una transmisión en vivo.

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Lo que comenzó como una supuesta confesión seria terminó convirtiéndose en una broma que desató risas tanto entre ellas como entre sus seguidores.

¿Qué dijo Karina García sobre su hija Isabella?

Durante el en vivo, Karina llamó la atención al anunciar que iba a revelar algo “muy grave” relacionado con su embarazo.

La influencer le pidió a su hija que la entendiera antes de hacer la confesión, generando expectativa entre quienes estaban conectados.

Acto seguido, aseguró que durante su embarazo no había consumido ácido fólico, un suplemento comúnmente recomendado en esta etapa.

La reacción de Isabella fue inmediata: sorprendida, confesó que no sabía qué era exactamente esa sustancia y decidió buscar información en internet en ese mismo momento.

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Mientras su hija intentaba entender la situación, Karina no pudo contener la risa y comenzó a bromear diciendo que la forma de ser de Isabella se debía a esa supuesta decisión. Incluso, en tono jocoso, pidió a sus seguidores que la quisieran “tal y como es”, dejando claro el tono humorístico del momento.

La situación escaló cuando Isabella consultó a una herramienta digital sobre las posibles consecuencias de no consumir ácido fólico durante el embarazo. Al leer que podría afectar el desarrollo del cerebro, Karina siguió el juego y aseguró, entre risas, que eso explicaba todo.

Finalmente, ambas terminaron riéndose de la situación y sellaron el momento con un abrazo, dejando claro que se trataba de una broma entre madre e hija.

Karina García reveló no tomar ácido fólico durante su embarazo con Isabella. (Foto Canal RCN)

¿Qué es el ácido fólico y por qué es importante?

El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es un nutriente esencial para el organismo, especialmente durante el embarazo. Su consumo adecuado contribuye a la formación de nuevas células, la producción de glóbulos rojos y la síntesis del ADN.

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En el contexto de la gestación, este suplemento es clave para prevenir defectos del tubo neural en el bebé, que afectan el desarrollo del cerebro y la columna vertebral. Por esta razón, especialistas recomiendan su consumo antes y durante el embarazo, generalmente en dosis que oscilan entre 400 y 800 microgramos diarios.

Aunque la confesión de Karina García generó sorpresa en un inicio, el contexto dejó claro que todo se trató de un momento espontáneo y divertido, reafirmando la cercanía y complicidad que mantiene con su hija frente a su audiencia.