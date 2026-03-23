El pasado domingo 22 de marzo, en La casa de los famosos Colombia 2026 se vivió una nueva eliminación, dejando por fuera de la competencia a Juan Palau, quien dejó nominado a Alejandro Estrada.

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La salida de Juan Palau dejó a Juanda Caribe con mucha tristeza, pues se le notó apenas vio que Campanita fue quien regresó, mientras su amigo quedó eliminado.

Por otro lado, en este domingo de eliminación, las emociones se sintieron a flor de piel y más con el congelado de Luisa Cortina, quien dejó tiesos a unos cuantos debido a sus polémicas palabras.

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La mujer le dio sopa y seco a muchos de sus excompañeros, quienes luego discutieron por lo que ella generó, como fue en el caso de Alexa Torres, quien se vio afectada por lo que ella dijo.

¿Qué le dijo Luisa Cortina a Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luisa Cortina dejó secos a sus compañeros, pero especialmente a Alexa Torrex, pues le dijo que su prometido, Jhorman Toloza era el cachón de Colombia y que cuando ella saliera de La casa de los famosos Colombi 2026, la esperaba su divorcio.

Lujsia Cortina habló de la relación de Laexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, esto alteró a la participante, quien, tras el congelado, discutió con Valentino Lázaro, porque según ella, su compañero se metió con su exprometido, por eso, gritó que ella ya estaba soltera y que ya no se metieran con Jhorman.

No fue una sola vez, sino dos, en la sala y en el posicionamiento, donde Alexa Torrex básicamente le terminó a su prometido.

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Además, Luisa fue contundente también con Tebi, al decir que, si iba a dejar a tremendo mujerón, o se a su novia, a cambio de estar con Alexa solo por una estrategia.

¿Qué dijo Jhorman luego de que Alexa Torrex le haya terminado en La casa de los famosos Colombia 2026?

Jhorman Toloza rompió el silencio tras el polémico capítulo en el que Alexa Torrex le terminó en vivo y en directo en La casa de los famosos Colombia 2026 y dejó muy claro su postura ante todo le país.

Jhorman deja clara su postura tras ruptura con Alexa en vivo. (Foto: Canal RCN)

“Yo sigo firme con Alexa, estoy parado en la raya. Soy el hombre de su vida y ella es la mujer de mi vida”.

Con estas palabras, Jhorman inició su video publicado en Instagram, en donde dejó saber que nada y nadie hará que él se aleje de su prometida, menos Luisa, “quien no duró” mucho en la competencia.

“Estoy firme, estoy para ella. Mi relación está firme”, expresó el prometido de Alexa, quien reiteró que pase lo que pase, estará para ella hasta el final, siendo su fan número uno.

Además, dijo que él no necesitaba que lo defendieran, porque él se podía defender solo y estará esperando a la famosa para darle un abrazo, ya que no la está pasando bien dentro de la competencia.