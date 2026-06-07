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Juanda Caribe rompe el silencio sobre su situación sentimental: ¿regresará con Sheila?

El humorista respondió preguntas sobre su vida amorosa y explicó cómo se encuentra actualmente tras el final de su relación con Sheila Gándara.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juanda Caribe rompe el silencio sobre su situación sentimental: ¿regresará con Sheila?
Juanda Caribe rompe el silencio sobre su situación sentimental: ¿regresará con Sheila? (Foto Canal RCN)

La relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara continúa siendo tema de conversación entre sus seguidores, especialmente después de la salida del barranquillero de La casa de los famosos Colombia.

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Desde que se confirmó la ruptura, ambos han estado en el centro de la atención mediática debido a las declaraciones, indirectas y comentarios que han surgido alrededor de su relación.

Juanda Caribe se sinceró sobre el amor después de su ruptura con Sheila Gándara
Juanda Caribe se sinceró sobre el amor después de su ruptura con Sheila Gándara (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Juanda Caribe sobre su vida sentimental?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Juanda respondió una inquietud relacionada con su situación amorosa actual.

Uno de sus seguidores le preguntó directamente en qué había quedado su vida sentimental, una cuestión que ha despertado gran interés desde el final de su relación con Sheila.

Ante esto, el humorista decidió sincerarse y explicó que actualmente se encuentra atravesando una etapa de cambios, crecimiento personal y aprendizajes.

Sin entrar en detalles sobre su situación específica, Juanda aseguró que prefiere manejar estos temas de manera privada.

Además, confesó que en este momento su atención está centrada en su hija, en sus proyectos laborales y en seguir trabajando para convertirse en una mejor versión de sí mismo.

Según expresó, cuando llegue el momento adecuado para hablar de otros aspectos de su vida personal, lo hará con tranquilidad y respeto.

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre su relación con Juanda Caribe?

Aunque Sheila no se ha pronunciado recientemente de manera directa sobre el estado actual de la relación con Juanda, sí ha compartido varios mensajes que sus seguidores han interpretado como reflexiones relacionadas con el momento que atraviesa.

La barranquillera, quien es madre de la hija del humorista, ha mostrado en sus redes sociales que actualmente está enfocada en ella misma, en su proceso de recuperación y en el bienestar de su familia.

En las últimas semanas también ha compartido publicaciones en las que habla sobre seguir adelante y sanar heridas emocionales.

Entre esos mensajes, destacó una reflexión en la que expresó que al final de la historia gana quien se queda con las manos llenas y no con los brazos vacíos, aclarando que no se refería al dinero.

Asimismo, compartió otro mensaje sobre las heridas del corazón, señalando que, aunque algunas cicatrices pueden permanecer, no es posible quedarse observándolas para siempre sin continuar avanzando.

Sheila Gándara indirectas a Juanda Caribe
Sheila Gándara ha compartido indirectas a su expareja Juanda Caribe. (Foto Canal RCN)
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