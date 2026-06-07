Juanda Caribe reveló si demandará a quienes afectaron su imagen

Juanda Caribe volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder una de las preguntas que más le han hecho desde que terminó su participación en La casa de los famosos Colombia.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, el barranquillero habló sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra algunas personas que hicieron declaraciones sobre él durante su paso por el reality.

La respuesta llamó la atención porque, mientras estuvo dentro de la competencia, Juanda aseguró en varias ocasiones que al salir tomaría la decisión de demandar a quienes, según él, afectaron su imagen con acusaciones y comentarios públicos.

Juanda Caribe rompió el silencio sobre las demandas que anunció en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Juanda Caribe demandará a quiénes hablaron sobre él?

Uno de los temas que más interés ha generado entre sus seguidores está relacionado con Jhorman Toloza, ya que durante el programa Juanda manifestó su intención de demandarlo por presuntas injurias y calumnias.

Sin embargo, ahora parece haber cambiado de postura. Al responder si tiene pensado demandar a alguna persona, el humorista explicó que decidió no hacerlo porque con el tiempo comprendió que muchas de las situaciones que ocurrieron formaban parte de la dinámica propia de La casa de los famosos Colombia.

Según contó, muchas personas esperan que responda, se defienda o continúe enfrentándose a quienes hablaron de él, pero considera que entrar en una discusión sin fin no es el camino que desea seguir.

Juanda agregó que el silencio también comunica y que quienes viven del arte entienden que no todas las respuestas deben darse con palabras.

Aunque reconoció que hubo situaciones que le dolieron porque, como él mismo afirmó, es un ser humano, aseguró que prefiere avanzar y permitir que el tiempo, su trabajo y su forma de vivir hablen por él.

“Sonreí en público mientras sanaba en silencio”, finalizó.

¿Juanda Caribe se arrepiente de participar en La casa de los famosos Colombia?

Durante la misma dinámica, otro seguidor le preguntó si considera que valió la pena haber participado en el reality.

Frente a esta inquietud, Juanda fue claro al afirmar que, en lo personal, sí lo valió. El humorista explicó que su decisión de entrar al programa nunca estuvo motivada únicamente por la fama o el dinero, sino por el deseo de salir de su zona de confort y enfrentarse a uno de los desafíos más importantes de su vida.

Según relató, ingresó siendo una persona y salió con una visión diferente sobre sí mismo, sobre lo que quiere para su futuro y sobre las personas que realmente permanecen a su lado cuando él no está presente.

Además, confesó que necesitó alejarse del ruido exterior para escuchar su propia voz y entender muchas cosas sobre su vida. Por eso, aunque reconoce que el proceso no fue fácil y estuvo lleno de momentos complejos, concluyó que la experiencia le dejó enseñanzas que hoy considera valiosas.