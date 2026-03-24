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¡Duelo en la actuación! Falleció reconocida celebridad tras complicada enfermedad: ¿quién?

En las últimas horas se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocida actriz tras grave enfermedad.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la actuación! Falleció reconocida celebridad tras complicada enfermedad: ¿quién?
¿Quién fue la reconocida atriz que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la actuación se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida actriz quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus allegados y seguidores, quienes resaltaron su gran habilidad en el campo artístico desde hace varios años, incluso, fue nominada a un premio Óscar.

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¿Quién fue la reconocida actriz que falleció en las últimas horas?

La reconocida actriz y bailarina Valerie Perrine se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por confirmarse la noticia.

¡Duelo en la actuación! Falleció reconocida celebridad tras complicada enfermedad: ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de Valerie Perrine. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por el medio de comunicación internacional TMZ y, también, por un comunicado oficial que compartió la productora de cine Stacey Souther a través de su cuenta de Instagram en la que cuenta con más de mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

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“Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia de que Valerie ha fallecido. Se enfrentó a la enfermedad de Parkinson con increíble coraje y compasión, nunca se quejó. Ella fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo—y qué vida tan magnífica fue. El mundo se siente menos hermoso sin ella en él”, agregó Stacey Souther.

¿Cuál fue la causa por la que falleció la actriz Valerie Perrine?

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Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de la actriz Valerie Perrine, miles de internautas se han preguntado acerca de cuál fue la causa de su fallecimiento. Por esta razón, la productora de cine, reveló mediante su comunicado que la intérprete falleció en su hogar tras una larga década enfrentando el párkinson:

“Por favor, considere donar, compartir y ayudar a difundir la noticia para su funeral GoFundMe. Su último deseo es ser puesto en paz en el cementerio Forest Lawn, pero después de más de 15 años luchando contra el Parkinson, sus finanzas están agotadas. Vamos a juntarnos para hacer realidad su último deseo, ella realmente se lo merece”, señaló.

Cabe destacar que Valerie dejó un importante legado en el mundo de la actuación tras participar en importantes producciones como: ‘Superman’, ‘El jinete eléctrico’ y ‘Baño de vapor’, en donde recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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