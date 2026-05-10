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¡Luto en el periodismo colombiano! Falleció reconocida celebridad a causa de cáncer: ¿quién fue?

La televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida periodista tras percances de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en el periodismo colombiano! Falleció reconocida celebridad a causa de cáncer: ¿quién fue?
¿Quién fue la reconocida periodista que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas el mundo del periodismo colombiano se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida celebridad quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la reconocida periodista tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo del periodismo, en especial, al demostrar su gran habilidad en la televisión al ser parte de reconocidos medios de comunicación colombianos.

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¿Quién es la reconocida periodista colombiana que falleció en las últimas horas?

El nombre de Bianca Gambino se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse al ser una reconocida periodista colombiana, quien trabajó durante años en importantes medios de comunicación, sino que también, tras confirmarse su fallecimiento.

¡Luto en el periodismo colombiano! Falleció reconocida celebridad a causa de cáncer: ¿quién fue?
Así se confirmó el desafortunado fallecimiento de Bianca Gambino. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través del medio de comunicación ‘El Tiempo’, quien anunció la noticia a través de un comunicado oficial, en el que recordaron la amplia trayectoria que tuvo Bianca al ser parte de un reconocido medio de comunicación.

Así también, la periodista dejó un imborrable legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por demostrar que el periodismo fue una de sus principales fuentes de inspiración.

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Con base en esto, otros allegados a la periodista le han dejado sentidos mensajes al recordar la nobleza que caracterizaba a Bianca y, de igual modo, al demostrar que fue una de las mujeres más destacadas en el campo del periodismo al dejar un importante legado.

¿Cuál fue la causa por la que falleció la reconocida periodista colombiana?

Tras varias horas de confirmarse el desafortunado fallecimiento de la reconocida periodista colombiana Bianca Gambino, muchos de sus seguidores se han preguntado acerca de la causa.

¡Luto en el periodismo colombiano! Falleció reconocida celebridad a causa de cáncer: ¿quién fue?
Esta fue la causa por la que falleció Bianca Gambino. | Foto: Freepik

Según lo han reportado fuentes nacionales como ‘El Tiempo’, se evidencia que la causa principal por la falleció la periodista, pues se evidencia que atravesó por algunas complicaciones tras ser diagnosticada de cáncer.

La edad en la que falleció Bianca fue a sus 52 años, quien se convirtió durante los años de su carrera en dejar un importante legado en el campo del periodismo, en especial, en la televisión colombiana.

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