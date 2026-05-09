Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras operación de emergencia

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Reconocida cantante fue puesta en coma inducido tras operación de emergencia: esto se sabe

Una reconocida cantante preocupa al mundo de la música tras confirmarse que está en coma inducido

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida cantante fue puesta en coma inducido tras operación de emergencia
Reconocida cantante fue puesta en coma inducido tras operación de emergencia (Foto Canal RCN)

El estado de salud de una reconocida cantante generó preocupación entre sus seguidores y en el mundo de la música luego de que se conociera que la artista permanece en coma inducido tras someterse a una operación de emergencia.

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La noticia fue confirmada por el equipo de la cantante, que además pidió privacidad mientras avanza su proceso de recuperación.

La intérprete británica, considerada una de las voces más icónicas de las décadas de los 70 y 80, tenía programados varios conciertos en Europa para los próximos meses, por lo que la situación tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos.

¿Quién es la cantante que está en coma inducido?

Bonnie Tyler es una reconocida cantante galesa que alcanzó fama internacional gracias a éxitos que marcaron generaciones.

La artista se consolidó en la industria musical con canciones como “Lost in France” e “It’s a Heartache”, pero fue en la década de los 80 cuando alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera.

Con el lanzamiento del álbum Faster Than the Speed of Night en 1983, Bonnie Tyler se convirtió en una de las voces más reconocidas del pop y rock internacional.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran himnos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”, temas que continúan siendo escuchados alrededor del mundo y que la consolidaron como una figura icónica de la música.

Actualmente, la cantante tiene 74 años y seguía activa profesionalmente con varias presentaciones programadas en Europa hasta el año 2026.

Bonnie Tyler preocupa a sus seguidores tras ser inducida a coma
Bonnie Tyler preocupa a sus seguidores tras ser inducida a coma (Foto Andrew Matthews / AFP)

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¿Qué le pasó a Bonnie Tyler?

De acuerdo con la información entregada por su representante, Bonnie Tyler tuvo que ser sometida a una operación intestinal de emergencia mientras se encontraba en Faro, Portugal.

Aunque inicialmente se informó que la operación había salido bien y que la cantante estaba recuperándose favorablemente, horas después se confirmó que los médicos decidieron mantenerla en coma inducido para facilitar su recuperación.

Matt Davis, representante de la artista, explicó que esta decisión médica busca ayudar en el proceso de estabilización y recuperación tras la intervención quirúrgica.

Asimismo, pidió respeto y privacidad para la cantante y su familia durante este momento.

Hasta el momento no se han entregado más detalles sobre cuánto tiempo permanecerá en coma inducido ni si sus compromisos musicales sufrirán modificaciones.

Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras operación de emergencia
Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras operación de emergencia (Foto John MACDOUGALL / AFP)
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