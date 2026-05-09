¿Jhorman Toloza es 'Darío'? Manuela Gómez rompió el silencio con contundentes palabras

Manuela Gómez se pronunció en sus redes sociales luego de que se especulara que Jhorman Toloza sería ‘Darío’, un nombre del que se habló mucho mientras la influenciadora hizo parte de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre Jhorman Toloza y por qué lo criticó?

Manuela sembró las dudas de todos al hablar de ‘Darío’ en La casa, incluso, llegó a pensar que se trataría de un posible amor, pero, al menos hasta ahora, no ha querido revelar toda la verdad.

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Manuela había estado alejada de las redes sociales en los últimos días, pero rompió el silencio y lo hizo para aclarar que el exprometido de Alexa Torrex no es ‘Darío’. La exparticipante, además, le lanzó algunas indirectas a Jhorman.

Mediante un video, Gómez se mostró molesta con lo que habría afirmado Toloza y de paso contó que próximamente presentará a quien realmente es ‘Darío’.

Estoy muy indignada. Cómo así que Jhorman, qué, ¿quién es ese?, ¿qué está diciendo qué? No, es que la verdad me aterra, me aterra que me involucren en cosas que son mentiras de Jhorman solamente para sobresalir, ¿quién es Jhorman? Cómo así que, diciendo en una entrevista, hágame el favor, es que, mejor dicho... que Jhorman resultó siendo Darío… imagínense. Diciendo esas mentiras, mentiras

La exhabitante de La casa de los famosos fue muy enfática con sus palabras y de paso contó que pronto publicará en redes sociales un contenido sobre el verdadero ‘Darío’.



“No se dejen engañar, qué es eso. Me parece ridículo. Inventarse cosas así, ¿para qué?”, expresó Manuela, evidenciando su clara molestia con Jhorman, cuyo nombre salió a la luz por ser el prometido de Alexa Torrex.

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¿Quién es 'Darío', un personaje del que Manuela Gómez habló en La casa de los famosos?

En una gala en vivo, Carla Giraldo le preguntó directamente a Manuela Gómez quién es ‘Darío’, pero la influenciadora no quiso revelárselo. En ese momento, Gómez dejó entrever que era un secreto que guardaba con mucho recelo y afirmó que pronto diría la verdad, sin embargo, su estadía se acabó y eso nunca ocurrió.

Ahora, Manuela prometió que revelaría la verdad sobre Darío y hasta dijo que prepara un contenido sobre este personaje misterioso.

En un ocasión, Carla Giraldo le preguntó a Manuela Gómez quién era 'Darío', pero ella no quiso responder. (Foto Canal RCN).

¿Jhorman Toloza destruyó el apartamento que compartía con Alexa Torrex?

Las palabras de la antioqueña se conocieron en medio de la polémica que afronta Jhorman Toloza por cómo habría dejado el apartamento que compartía con Alexa Torrex.

La cucuteña regresó a su hogar, tras su paso por La casa de los famosos, y descubrió todo desordenado, además, algunos objetos estaban rotos. Pero no solo eso, para ingresar al inmueble, Alexa tuvo que forzar la chapa de la puerta.

Jhorman habría descargado su molestia contra el apartamento de Alexa, luego de que la influencer diera por terminada su relación y el compromiso que había de por medio.

Aunque en su momento Jhorman aseguró que seguía “firme” con Alexa, poco a poco todo cambió y su tono se transformó por completo.

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Por ahora, la decisión de Alexa es hablar con Tebi Bernal en la cena que El Jefe autorizó en La casa de los famosos y, dependiendo de lo que ocurra ahí, decidiría si lo espera o no.