Ana Karina Soto se mostró nostálgica en redes al recordar a su madre: “Hoy te siento más cerca”

Este domingo se celebra en Colombia el Día de las Madres, lo que significa una fecha muy difícil para Ana Karina Soto. Fue hace cuatro años que la presentadora de RCN perdió a la mujer que le dio la vida.

¿Cuál mensaje le dedicó Ana Karina Soto a su mamá al acercarse el Día de las Madres?

En su cuenta de Instagram, donde suma 2 millones de seguidores, la nortesantandereana le dedicó unas palabras a Juana de Dios Arévalo y evidenció todo su pesar por no tenerla cerca en una fecha tan especial.

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Ana Karina compartió un amplio mensaje, desahogándose por la ausencia de su mamá y reiteró lo importante que ella fue para su vida.

Mamita hermosa de mi Vida. Hoy el cielo cumple cuatro años de haberte recibido… Y yo, cuatro años aprendiendo a vivir con tu ausencia. No hay un solo día en el que no piense en ti, en tu voz, en tus abrazos, en tus consejos, en tu risa, en esa forma tan tuya de hacer que todo estuviera bien. Me haces muchísima falta, todos los días, en las cosas sencillas, en las importantes y en esos pequeños momentos donde antes siempre estabas tú

Ana Karina expresó que te “te llevo en mi corazón, en mi mente y en mi alma, en cada paso, en cada logro, cada lágrima y en cada sonrisa”.

Ana Karina Soto tiene una relación con Alejandro Aguilar y de esa unión nació su hijo Dante. Foto: RCN

La presentadora cerró su mensaje con unas palabras que evidencian sus sentimientos y su nostalgia: “hoy no solo te recuerdo más que todos los días… Hoy te siento más cerca que nunca”.



Su mensaje lo acompañó con seis fotografías que reviven los últimos momentos que compartió junto a ella y que ahora son un gran tesoro.

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Los internautas le dejaron varios mensajes de fuerza y ánimo a Ana Karina, quien seguramente siente mucho más dolor al acercarse la celebración del Día de la Madre.

“Tu ángel”, “tu mamita, tu ángel”, “tu mami sigue a tu lado, desde otro plano”, “uyy te entiendo a la perfección, yo también vivo en carne propia ese dolor mama también está en el cielo, mi mamá murió un 28 de diciembre del 2025”, “la bella Juanita”, “hermosa tu mamita”.

¿Cuándo falleció Juana de Dios Arévalo, la mamá de la presentadora Ana Karina Soto?

En mayo de 2022 se confirmó la muerte de Juana de Dios Arévalo y desde entonces la vida de Ana Karina Soto no ha sido la misma. Aunque cuenta con el apoyo incondicional de su hijo Dante y su pareja, Alejandro Aguilar, la ausencia de ella ha sido un golpe duro de asimilar.

En varias ocasiones, la presentadora ha contado lo retador que ha sido acostumbrarse a vivir sin su mamá, pero a la vez sabe que, aunque no está físicamente, su espíritu la acompaña día y noche.

Ana Karina Soto es presentadora de Buen Día, Colombia y Mañana Express, espacios del Canal RCN. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Ana Karina Soto, quien le dedicó un emotivo mensaje a su mamá en redes sociales?

Ana Karina Soto es presentadora de ‘Buen Día, Colombia’, el programa matutino de RCN; allí, junto a Sandra Bohórquez, María Mercedes Ruiz, Andrés López y Orlando Liñán, opina de La casa de los famosos e imprime todo su talento en las distintas secciones del programa.

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Ana Karina, además, es presentadora de ‘Mañana Express’, otro de los espacios del Canal RCN, donde se habla de música, entretenimiento, orden público y otros temas de interés general.