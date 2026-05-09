Alexa Torrex no volverá a La casa de los famosos, pero el jefe la soprendió con una noticia, ¿de qué se trata?

Alexa Torrex no regresará oficialmente a La casa de los famosos Colombia, pero eso no impidió que recibiera una inesperada sorpresa por parte de El Jefe que terminó emocionándola por completo.

Artículos relacionados Viral Falleció Germán Vargas Lleras: esta fue su faceta que pocos conocían

La creadora de contenido estuvo en el centro de conversación durante las últimas horas luego de que se conociera una dinámica especial que abría la posibilidad de su regreso a la competencia tras haber sido la más reciente eliminada del reality.

Muchos seguidores esperaban que la cucuteña pudiera volver a entrar a la casa más famosa del país, especialmente después de todo el impacto que generó su salida.

El Jefe sorprendió a Alexa Torrex con inesperada decisión tras no volver al reality (Foto Canal RCN)

¿Por qué Alexa Torrex no ingresó nuevamente a La casa de los famosos Colombia?

Durante una de las galas, El Jefe sorprendió a los participantes con una decisión que podía cambiar por completo el rumbo del juego.

El Jefe les explicó a los famosos que, si alguno realmente quería abandonar la competencia, tendría la oportunidad de hacerlo realidad.

Para esto, ingresó el llamado botón del pánico, una dinámica que estaría disponible únicamente durante un día y que permitiría que cualquier participante abandonara voluntariamente la competencia.

Sin embargo, la condición era clara: si alguien decidía salir del reality oprimiendo el botón, Alexa Torrex regresaría inmediatamente en su lugar.

Además, El Jefe fue contundente al recordarles a los participantes que un lugar dentro de la competencia no lo tiene cualquiera y que muchas personas quisieran estar ocupando ese espacio.

A pesar de toda la expectativa que generó la dinámica, ninguno de los participantes tomó la decisión de oprimir el botón, por lo que Alexa finalmente no pudo reingresar oficialmente a la competencia.

Alexa Torrex no volvió al reality, pero recibió inesperada noticia de El Jefe (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Juliana Calderón Familia de Juan Manuel Rodríguez desmiente que Juliana Calderón era su novia

¿Cuál fue la sorpresa de El Jefe para Alexa Torrex?

Aunque Alexa no volverá al reality como participante, El Jefe decidió darle una inesperada sorpresa.

Tras conocerse el resultado de la dinámica, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le contaron a Alexa que habían visto todos los mensajes de los seguidores hablando sobre el “shippeo” de “Alebi”, nombre con el que en redes relacionan a Alexa y Tebi Bernal.

Por esta razón, El Jefe tomó la decisión de regalarles una cena especial el próximo miércoles en la noche.

Con esto, Alexa regresará momentáneamente a la casa más famosa del país para compartir el esperado encuentro con Tebi, algo que emocionó tanto a los seguidores del reality como a la misma creadora de contenido.