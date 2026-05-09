Juliana Calderón rompió el silencio tras ser desmentida por familia de Juan Manuel Rodríguez: Esto dijo

El nombre de Juliana Calderón volvió a generar conversación en redes sociales luego del comunicado que compartió la familia de Juan Manuel Rodríguez, en el que desmintieron públicamente una supuesta relación sentimental entre él y la empresaria.

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La situación causó múltiples reacciones en plataformas digitales, especialmente porque Juliana había compartido en los últimos meses varios mensajes hablando del duelo que atraviesa tras la muerte del hombre.

Ahora, tras la difusión del comunicado de la familia de Juan Manuel Rodríguez, la hermana de Yina Calderón decidió pronunciarse y responder a toda la polémica.

Juliana Calderón reaccionó tras comunicado de la familia de Juan Manuel Rodríguez (Foto Canal RCN)

¿Qué decía el comunicado de la familia de Juan Manuel Rodríguez?

El pasado jueves 7 de mayo, familiares de Juan Manuel Rodríguez publicaron un comunicado oficial en el que hablaron sobre las versiones que comenzaron a circular en redes sociales acerca de la vida sentimental del difunto.

En el mensaje, la familia y la hija de Juan Manuel aclararon que el fallecido no sostenía ninguna relación sentimental “con persona alguna”, desmintiendo así las especulaciones que habían tomado fuerza en internet durante los últimos días.

Además, pidieron respeto por el nombre y la memoria del hombre, asegurando que la difusión de rumores y afirmaciones sin fundamento únicamente contribuían al morbo y la desinformación alrededor de la situación.

La publicación rápidamente se viralizó y generó comentarios divididos en redes sociales.

Juliana Calderón habló tras polémico comunicado sobre Juan Manuel Rodríguez (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Juliana Calderón tras el comunicado de la familia de Juan Manuel Rodríguez?

Luego de toda la polémica, Juliana Calderón decidió reaccionar en sus historias de Instagram y hablar sobre lo sucedido, aunque sin profundizar demasiado en el tema.

La empresaria aseguró que más adelante tendrá que tocar varios temas con sus seguidores, pero dejó claro que no piensa desgastarse intentando convencer a las personas de su verdad.

Juliana expresó que cada persona es libre de creer lo que quiera y afirmó que en su conciencia queda todo lo que vivió junto a Juan Manuel Rodríguez.

“En mi conciencia queda lo que pasó, cómo pasó, quién era yo para esa persona y cómo fue todo el proceso”, expresó.

Asimismo, aseguró que lo único que le importa actualmente es mantener su tranquilidad y respetar la memoria de la persona que ya no está.

La empresaria también afirmó que no le afectan los comentarios de terceros y que ahora su prioridad es enfocarse en su empresa y seguir adelante con sus proyectos personales.

Para finalizar, dejó un contundente mensaje en el que aseguró que las críticas y rumores no la afectan y que el tiempo terminará poniendo todo en su lugar.