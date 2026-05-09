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Hijo de J Balvin sorprendió a su padre con un tierno regalo: así lo presumió en redes el artista

J Balvin celebró su cumpleaños junto a Ryan Castro, su pareja y su hijo Río, pero un detalle en particular llamó la atención.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
J Balvin cumplió años y su hijo Río le escribió unas palabras.
J Balvin mostró en redes sociales el tierno regalo que recibió de su hijo Río. Foto: AFP - Jaime Saldarriaga

J Balvin celebró un nuevo cumpleaños y en redes sociales mostró parte de los festejos. El cantante fue sorprendido por su pareja Valentina Ferrer y su gran amigo, Ryan Castro; también recibió un tierno detalle de su hijo Río.

¿Qué regalo le dio Río a su padre, J Balvin, en su día de cumpleaños?

Balvin compartió en redes sociales una publicación que evidencia su felicidad por una nueva vuelta al sol, aunque un detalle fue el que más llamó la atencion.

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‘El niño de Medellín’ dejó ver el mensaje que le escribió con su puño y letra su hijo Río. “Tú siempre estás en mi corazón. Te amo papá”, se lee en una pequeña cartilla que muestra con orgullo el artista paisa.

J Balvin se cae en pleno concierto y sorprende con su reacción en tarima
J Balvin mostró feliz en redes el mensaje que le escribió su hijo Río. (Foto Amy Sussman / AFP)

Por otro lado, muchos artistas del medio nacional e internacional reaccionar a la publicación del cantante y le dejaron sus mensajes.


“Mucha salud y buena compañía siempre, feliz vuelta al sol Jose!”, escribió Greeicy Rendón, “salud y vida, feliz cumple”, comentó, entre tanto, Yandel. También hubo mensajes de Tito El Bambino y Nicolás Arrieta”.

“Gracias por una noche tan especial en familia !! Fuera de ser mi cumpleaños también el lanzamiento de nuestro álbum OMERTA toda una bendición . Los amo !!!!! Y a darle candela a omerta ese es mi regalo de cumple jejej @ryancastrro legooooooooo”, escribió junto a las imágenes el hombre nacido en Medellín.

¿Cómo se llama el primer álbum musical lanzado en conjunto por J Balvin y Ryan Castro?

Y es que, por estos días, J Balvin está promocionando su nueva colaboración con Ryan Castro. Los artistas colombianos se unieron para darle vida a su primer disco juntos el cual busca destacar “una historia de honor, lealtad y respeto que une a dos de las fuerzas musicales más poderosas de Colombia”.

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‘Omerta’ contiene 10 canciones e incluye colaboraciones con Eladio Carrión, DJ Snake y SOG. ‘Una a la vez’, cuyo videoclip ya está disponible en YouTube, está cerca de alcanzar el millón de visualizaciones tras un día al aire.

El lanzamiento de ‘Omerta’ coincide con el primer estadio que logró Ryan Castro. El artista se presentó con éxito en el Atanasio Girardot de Medellín y encantó con su música a miles de espectadores, además, contó con invitados de alto nivel musical.

J Balvin y Ryan Castro lanzaron su primer álbum conjunto.
J Balvin y Ryan Castro se unieron para hacer su primer álbum musical. Foto: AFP - Thearon W. Henderson

En ese show ya se había robado las miradas el hijo de Balvin. El pequeño Río le envío un mensaje a quien considera como su “tío Ryan”. Río le dijo “no tengas miedo. Yo sé que es tu primera vez en un estadio, no tengas miedo. Yo te amo. Awooh!”, lo que por supuesto conmovió a Ryan y desató elogios entre los asistentes al concierto.

¿Por qué J Balvin y Valentina Ferrer no han mostrado el rostro de su hijo Río?

Río se ha convertido en gran protagonista en las publicaciones de J Balvin. Recientemente, también apareció junto a su madre Valentina Ferrer.

Un video publicado por la modelo argentina muestra a Río acompañando a Ryan Castro antes de su esperado concierto en Medellín. Ha sido tanta la conexión entre el hijo de Balvin y el artista, que este último mencionó que quiere tener un hijo para que juegue con Río.

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Río llegó al mundo en junio del 2021, siendo el primer hijo de la unión entre J Balvin y Valentina Ferrer. Hasta ahora, el mundo no ha conocido el rostro del menor por decisión de los artistas, lo que no quiere decir que no esté activo en redes sociales y pendiente de los movimientos de sus famosos padres.

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