Fredy Guarín estalló y envió contundente mensaje en redes a quienes esperan su recaída

Fredy Guarín volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que habló sobre su proceso de recuperación y los momentos difíciles que ha enfrentado en los últimos años.

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¿Cuál es la historia de Fredy Guarín?

La historia de Fredy Guarín con las adicciones ha sido una de las más comentadas en el deporte colombiano durante los últimos años. El exfutbolista reconoció públicamente que enfrentó problemas con el alcohol, situación que afectó tanto su vida personal como profesional.

En entrevistas, el exjugador explicó que atravesaba episodios de soledad y que el consumo de alcohol se convirtió en una forma de enfrentar esos vacíos emocionales. Incluso, llegó a reconocer que consumía grandes cantidades en una sola noche.

En redes recuerdan la historia de Fredy Guarín / (Foto de AFP)

El cambio definitivo, según ha contado, comenzó en el 2024, fecha en la que tomó la decisión de iniciar un proceso de recuperación. Meses después compartió que completó un programa en un centro de reeducación y desde entonces ha mostrado parte de su proceso.

Actualmente, Fredy Guarín también participa en charlas y espacios enfocados en salud mental y recuperación, buscando compartir su experiencia con otras personas.

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¿Qué mensaje compartió Fredy Guarín en redes?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Fredy Guarín reveló que estuvo “a punto de recaer”, pero aseguró que ha logrado mantenerse firme gracias a varios factores que considera fundamentales en su recuperación.

En el mensaje, el exfutbolista mencionó que su fe, el acompañamiento de un programa de recuperación y la disciplina han sido claves para continuar adelante. Además, afirmó que ha aprendido a identificar situaciones que podrían afectar su proceso.

"La recuperación me ha ayudado a identificar en personas, en sitios, en situaciones, en cosas, la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal", dijo.

Fredy Guarín compartió mensaje de su recuperación en redes / (Foto de Buen día, Colombia)

Allí también señaló que actualmente busca tomar responsabilidad sobre sus acciones y reconstruir diferentes aspectos de su vida personal y familiar.

Guarín también aseguró que algunas personas esperan verlo volver a caer para confirmar opiniones del pasado. Sin embargo, afirmó que su prioridad es mantenerse enfocado en su recuperación y en su familia.

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¿Qué dijo Fredy Guarín sobre su recuperación?

En la parte final de su mensaje, Fredy Guarín aseguró que su objetivo es convertirse nuevamente en un ejemplo para sus seres cercanos y para quienes siguen su proceso.

El exjugador explicó que quiere compartir su experiencia para ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares. Además, envió un mensaje a quienes actualmente enfrentan procesos de recuperación, recordándoles que “no están solos”.

“Esto lo hago por mí principalmente”, comentó en el video.

Tras la publicación, varios internautas destacaron en redes sociales la manera en que Guarín ha hablado abiertamente sobre su proceso y el hecho de compartir reflexiones relacionadas con la salud mental.