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Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, se pronunció tras las críticas que recibe en redes sociales

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, rompió el silencio y envió inesperado mensaje a quienes hablan mal de ella.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, lanzó mensaje sobre quienes hablan mal de ella
Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, compartió inesperado mensaje / (Foto del Canal RCN)

Luego de varias semanas de comentarios en redes sociales tras su ruptura con Tebi Bernal, Alejandra Salguero volvió a pronunciarse y compartió un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

La relación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal terminó durante la emisión de La casa de los famosos Colombia 2026, en medio de situaciones que se desarrollaron dentro del reality y que posteriormente se trasladaron a las redes sociales.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los seguidores del programa fue el acercamiento entre Tebi Bernal y Alexa Torrex. Las escenas de coqueteo y un beso entre ambos participantes hicieron que Alejandra tomara la decisión de terminar la relación.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?
Tebi Bernal protagonizó momentos de cercanía con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Aunque en un principio ella defendió públicamente a Tebi de algunos comentarios negativos, con el paso de los días afirmó que este tipo de actitudes dentro del programa representaban límites que no estaba dispuesta a aceptar.

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En abril de 2026 confirmó en sus redes sociales que el vínculo sentimental había terminado. Además, aseguró que prefería priorizar su tranquilidad y mantenerse alejada de situaciones que afectaran su bienestar emocional.

Después de la ruptura, Alejandra también habló sobre momentos complejos que vivieron durante la relación. Según explicó, lo acompañó en etapas relacionadas con dificultades emocionales y económicas. Por esa razón, afirmó sentirse decepcionada por cómo se dieron los hechos.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre quienes hablan mal de ella?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Alejandra respondió a un seguidor que le preguntó por qué no reaccionaba frente a las personas que hablaban mal de ella en redes sociales.

En un video, la creadora de contenido aseguró que actualmente prefiere mantener silencio frente a ese tipo de situaciones y evitar discusiones públicas.

“Simplemente mi paz no tiene debate”, dijo.

Tras este mensaje, también reconoció que con el tiempo entendió que en ocasiones anteriores reaccionó de manera impulsiva ante comentarios y situaciones externas, algo que ahora asegura manejar de una forma diferente para evitar entrar en discusiones públicas.

Además, afirmó que no busca desprestigiar a otras personas y que con el tiempo aprendió a manejar este tipo de escenarios de una manera distinta.

Durante el mensaje, también señaló que “la verdad” terminará conociéndose, asegurando sentirse tranquila con las decisiones que ha tomado.

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