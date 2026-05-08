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¡BTS preguntó por Shakira! Estos detalles reveló la presidenta de México

Revuelo en redes sociales luego de las declaraciones de la presidenta de México, quien reveló que BTS preguntó por Shakira.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
BTS dejó en shock a fans latinos tras preguntar por Shakira
BTS causó furor tras preguntar por Shakira en México. (AFP / Jung Yeon-je- AFP / Mireya Acierto)

El pasado miércoles 6 de mayo, la famosa banda coreana BTS, llegó a México para dar su concierto en ese país, pues el pasado sábado 9 de abril, empezó su gira de regreso ‘ARIRANG World Tour 2026-2027’.

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Precisamente, los integrantes de la boyband conformada por RM, Jung Kook, V, Jimin, Suga, Jin y J-Hope, estuvieron en el servicio militar y tras casi cuatro años fuera de los escenarios, volvieron para recorrer el mundo con su música.

Fue increíble su reintegro porque precisamente el come back fue en Corea del sur, en donde muchos influenciadores y seguidores del mundo asistieron para ver en vivo su anhelado regreso.

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Apenas anunciaron su gira en enero, se conoció que Colombia es una de las naciones que ellos visitarán, pues estarán en 2 y 3 de octubre en el país.

Hablando de nuestro territorio, los coreanos sorprendieron al preguntar por una famosa cantante colombiana.

¿Por qué BTS preguntó por Shakira en su vista a México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló en una intervención que, BTS, durante su visita, preguntó por Shakira, pues ellos estuvieron en La Plaza de la Constitución en Ciudad de México, conocida como el Zócalo.

BTS causó furor tras preguntar por Shakira en México
BTS desató furor al hablar de Shakira frente a la presidenta de México. (AFP/ YURI CORTEZ)

Justo allí, la barranquillera dio un concierto gratis el pasado 1 de marzo, reuniendo a más de 400.000 personas, rompiendo el récord de asistencia en ese lugar.

“Ayer, los jóvenes de BTS me dijeron que vieron el concierto de Shakira en el Zócalo y me preguntaron si aquí fue el concierto de ella”, reveló Claudia.

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Como era de esperarse, esto generó reacciones en redes sociales, ya que las ARMYs están manifestando colaboración entre la colombiana y los coreanos.

¿Qué relación tiene Colombia con Corea del Sur?

Hablando de figuras importantes de Corea del Sur y Colombia, estos dos países tienen una gran relación histórica, pues nuestro país fue el único país de Latinoamérica que envió tropas para apoyar el país asiático en La Guerra de Corea.

BTS desató furor al hablar de Shakira frente a la presidenta de México
BTS dejó en shock a fans latinos tras preguntar por Shakira. (AFP/ YURI CORTEZ)

De hecho, esta historia es bastante popular porque cuando los uniformados colombianos se quedaron sin municiones, tuvieron que enfrentar a sus adversarios con m4ch3tes.

Es por este apoyo que, en Coreal del Sur hay monumentos y homenajes a los soldados colombianos, así mismo, hay un parque en honor a Colombia, llamado ‘Parque Colombia’ (Parque Gyeongmyeong), ubicado en Incheon.

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