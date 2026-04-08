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Mabel Cartagena causa revuelo en redes al afirmar que regalará una boleta para el concierto de BTS en Bogotá

Mabel Cartagena sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes que regalará una boleta VIP para el concierto de BTS en Bogotá.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Drones iluminan el cielo nocturno con el logo de BTS
Mabel Cartagena sorprendió las redes al señalar que regalará una boleta VIP para el concierto de BTS en Bogotá. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Mabel Cartagena ha causado una ola de felicidad entre sus miles de seguidoras al confirmar que regalará una boleta VIP para el concierto de BTS en Bogotá.

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¿Qué hay que hacer para ganar la boleta VIP de BTS que obsequiará Mabel Cartagena?

En las últimas horas, la presentadora y modelo barranquillera Mabel Cartagena ha sorprendido a miles de usuarios en TikTok tras revelar que planea obsequiar una entrada VIP para el concierto de la banda surcoreana BTS en Bogotá, generando gran expectativa entre sus seguidores.

La Band Boy BTS en los American Music Awards 2017
Mabel Cartagena regalará una boleta VIP para el concierto de BTS a una seguidora. (Foto: Mark Ralston / AFP)

La modelo, de 43 años, ha dejado ver en varias ocasiones su admiración por el grupo, por lo que aseguró que compró dos boletas y que le gustaría que una de sus seguidoras la acompañe a disfrutar del espectáculo, incluso con acceso a la prueba de sonido.

Según explicó, la ganadora podrá ver a los siete integrantes desde un lugar privilegiado. Para participar, solo mencionó dos requisitos indispensables: deben ser seguidoras de ella en redes sociales y ser una verdadera ARMY de corazón.

Aunque no reveló mayores detalles sobre la dinámica, Mabel prometió publicar un nuevo video en el que explicará cómo se llevará a cabo el sorteo, lo que ha mantenido atentos a sus fanáticos.

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¿Cuándo se presentará BTS en Bogotá?

La llegada de BTS a Bogotá hace parte de su esperada gira mundial 'BTS World Tour "ARIRANG", con la que el grupo surcoreano recorrerá varias ciudades del mundo entre 2026 y 2027.

En Colombia, las presentaciones están programadas para el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del año.

La banda surcoreana BTS en concierto
BTS estará en Bogotá el 2 y 3 de octubre. (Foto: Kim Min-Hee/Pool / AFP)

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¿Qué dijeron en redes sobre la boleta de BTS que regalará Mabel Cartagena?

Como era de esperarse, miles de integrantes del ARMY acudieron al video que publicó la presentadora para expresar en los comentarios su deseo de ganar la boleta.

Muchos confesaron que no lograron comprar entradas en línea y manifestaron su frustración y desesperación por encontrar una oportunidad para ver en vivo al grupo surcoreano.

Por favor, para mi hija, mira, es el regalo de 18 años y de grado, no pude comprar las boletas y he llorado lo que no está escrito", "Yo soy army desde 2020, tengo 17 años y mi familia no me apoya y quiero ir" y "Yo quiero flaquissssss, tengo 52 años, pero me encantan", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron a Mabel.

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