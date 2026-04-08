Carla Giraldo sorprendió a un habitante de La casa de los famosos haciendo algo prohibido y así lo expuso

Carla Giraldo ingresó a La casa de los famosos Colombia para cumplir su papel como vocera del líder invisible. Sin embargo, en medio de su visita se encontró con una acción prohibida cometida por uno de los habitantes y no dudó en exponerlo.

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¿Qué acción prohibida encontró Carla Giraldo en su visita por La casa de los famosos Colombia?

El capítulo del 7 de abril estuvo cargado de emoción en La casa de los famosos Colombia, luego de que Carla Giraldo ingresara para cumplir su rol como vocera de Valentino Lázaro, líder invisible de la semana.

Carla Giraldo ingresó a La casa de los famosos Colombia como vocera del líder de la semana. (Foto: Canal RCN)

Pues desde el anonimato, le encomendó repartir varias tareas entre los participantes, lo que generó malestar entre algunos de ellos.

Durante su visita, la presentadora también aprovechó para hacer un recorrido por la casa y revisar el orden y la limpieza de los espacios.

Además, acompañó a los famosos en la prueba de presupuesto, en la que debían evitar decir malas palabras para sumar puntos y así alcanzar el objetivo propuesto.

Sin embargo, en medio de la supervisión, Carla entró al cuarto Ruby Rose y se llevó una inesperada sorpresa al encontrar a uno de los habitantes durmiendo plácidamente en el sofá.

Al verlo, la presentadora no dudó en gritar para despertarlo y pedirle que se dirigiera de inmediato al comedor.

Aja, te pillé durmiendo, párate, arriba... Vamos al comedor", le dijo Carla.

¿A quién encontró Carla Giraldo durmiendo en La casa de los famosos Colombia?

Se trató de Eidevin López, quien, al verse sorprendido por Carla mientras dormía, se incorporó aún somnoliento y permaneció unos segundos en silencio, pensando qué responder.

Mientras tanto, la presentadora le recalcó, entre risas y firmeza, que a la casa no se iba a dormir.

Carla Giraldo sorprendió a Eidevin López durmiendo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Acto seguido, el costeño intentó justificarse asegurando que estaba "vuelto nada" por el cansancio.

Sin embargo, segundos después se contradijo al afirmar que en realidad estaba actuando y haciendo algo con los ojos cerrados, una explicación que Carla, de 39 años, no pareció creer en absoluto.

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¿Cómo reaccionaron en redes al video que publicó Carla Giraldo en el que sorprende a Eidevin López durmiendo en La casa de los famosos?

Varios seguidores de la presentadora no tardaron en reaccionar al video que compartió en su cuenta de TikTok, donde muchos aprovecharon para comentar que Eidevin debería ser uno de los próximos en "irse en el camión de la mudanza", haciendo referencia a una posible eliminación.

Por otro lado, algunos usuarios se fijaron en detalles del cuarto Ruby Rose que no pasaron desapercibidos, especialmente en una misteriosa puerta que aparecía justo detrás de Eidevin, elemento que despertó curiosidad y abrió todo tipo de especulaciones entre los fanáticos del reality.