La competencia en La casa de los famosos Colombia avanza cada vez más y la presión dentro de la casa aumenta a medida que el número de participantes disminuye.

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Con la mitad de los famosos que iniciaron el reality todavía en juego, las dinámicas semanales continúan marcando el rumbo de la competencia.

En la jornada de este martes 7 de abril, los participantes se encontraban en plena prueba de presupuesto, una dinámica en la que deben evitar decir malas palabras.

En medio del reto, Carla Giraldo ingresó a la casa para acompañarlos y sorprenderlos con un detalle que rompió por un momento la tensión de la competencia.

¿Qué les llevó Carla Giraldo a los famosos?

La presentadora Carla Giraldo ingresó a la casa para acompañar a los concursantes y cumplir una función especial dentro de la dinámica de la semana.

En esta ocasión, su rol es servir como enlace entre el líder invisible y el resto de los participantes, siendo la encargada de comunicar las decisiones que este tome.

Pero su ingreso no fue solo para dar instrucciones. Carla llegó con una sorpresa que alegró a los famosos por unos minutos en medio de la intensa convivencia.

Según contó la propia presentadora, tuvo que insistir y negociar con “El Jefe” para poder ingresar algo de comida a la casa. Finalmente, logró convencerlo de permitirle llevar empanadas para los participantes.

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La sorpresa generó entusiasmo entre los concursantes, quienes agradecieron el gesto y aprovecharon el momento para compartir con la presentadora. Durante ese espacio también conversaron sobre cómo han vivido la competencia, las tensiones entre compañeros y la forma en que cada uno enfrenta la exposición dentro del reality.

Carla también reveló que había intentado llevar un postre adicional para complementar la sorpresa, pero en esa ocasión El Jefe no dio su aprobación.

Carla Giraldo sorprendió a los participantes con unas empanadas tras negociar con El Jefe (Foto Canal RCN)

¿Quién es el líder invisible de La casa de los famosos Colombia?

Mientras los participantes disfrutaban del inesperado momento, la estrategia dentro de la casa sigue en marcha gracias al poder del líder invisible de la semana.

Este rol está en manos de Valentino, quien obtuvo el liderazgo tras una reñida definición frente a Eidevin. Ambos empataron en la prueba del conteo de estrellas, por lo que el resultado final quedó en manos del público.

Con el 53 % de los votos, Valentino consiguió el beneficio del liderazgo, aunque con una condición especial: su identidad debe permanecer oculta frente al resto de los concursantes.

Esto le permite tomar decisiones estratégicas sin revelar que está detrás de ellas, lo que agrega un componente de incertidumbre dentro de la casa. Durante la semana, deberá mover fichas, tomar decisiones y tratar de evitar que los demás descubran que es él quien tiene el poder.