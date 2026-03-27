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Manuela reapareció tras el camión de la mudanza y envió fuertes mensajes a sus excompañeros, ¿qué dijo?

Manuela se conectó tras su salida con el camión de la mudanza y envió fuertes mensajes a sus excompañeros de La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela se conectó por última vez con La casa de los famosos Colombia: esto dijo
Manuela se conecta luego de su salida y habla claro a sus compañeros en La casa de los famosos.(Foto: Canal RCN)

Manuela volvió a conectarse con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia tras su salida, luego de que el camión de la mudanza ingresara por ella durante la reciente gala.

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¿Qué dijo Manuela tras volver a conectarse con La casa de los famosos Colombia?

En esta oportunidad, la exparticipante pudo ver algunas de las reacciones que generó su inesperada despedida dentro de La casa más famosa de Colombia.

Durante la conexión, Manuela observó especialmente la reacción que tuvo Yuli, quien no pudo contener las lágrimas tras su salida y se mostró bastante afectada.

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En su última intervención, Manuela envió varios mensajes a sus excompañeros. Uno de los que más llamó la atención fue cuando expresó que, según su percepción, algunas cosas dentro de la casa no eran como parecían.

Manuela se conectó por última vez con La casa de los famosos Colombia: esto dijo
Manuela se conecta luego de su salida y habla claro a sus compañeros en La casa de los famosos.(Foto: Canal RCN)

“A los que creen que todo está bien, está mal; y a los que piensan que está mal, está bien afuera”, comentó Manuela a todos sus compañeros de La casa.

Además, reconoció que su paso por La casa se consideró también el llamado mueble, como la llamaron varios.

¿Cómo fue la salida de Manuela de La casa de los famosos Colombia?

En ese mismo contexto, Manuela también dirigió un mensaje al ‘Jefe’, haciendo una reclamación, y mencionó que, según su opinión, había más participantes que son igual de muebles.

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Durante ese espacio, también expresó que se sentía decepcionada de algunas personas, mientras que de otras se llevaba una impresión distinta. Finalmente, aprovechó para despedirse de Karola antes de finalizar su intervención.

Manuela se conectó por última vez con La casa de los famosos Colombia: esto dijo
Manuela se conecta luego de su salida y habla claro a sus compañeros en La casa de los famosos.(Foto: Canal RCN)

Como se recuerda, en la gala del 26 de marzo, el camión de la mudanza ingresó a La casa de los famosos para retirar a uno de los participantes, luego de la votación realizada en el confesionario.

Los participantes debían elegir quién consideraban que había tenido menor participación dentro del formato.

El resultado dejó a Manuela como la elegida, tras obtener 10 de los 12 votos posibles, incluyendo el suyo.

Este momento marcó su salida del programa y generó diversas reacciones entre los participantes, que posteriormente pudieron verse reflejadas durante su última conexión con la casa.

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