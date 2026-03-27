A La casa de los famosos Colombia llega una nueva sorpresa, y es el ingreso de la reconocida actriz Aura Cristina Geithner a la convivencia, que por supuesto generará una ola de reacciones entre los demás participantes.

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¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos Colombia?

La actriz, cantante y modelo colombiana, con una amplia trayectoria en la televisión y el cine, hará su ingreso el próximo martes a la casa más famosa del país, en medio de una etapa clave del juego para los participantes.

Su llegada representa un nuevo giro en la competencia, donde los famosos continúan adaptándose a los cambios que se han presentado en las últimas semanas dentro del programa.

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Aura Cristina Geithner ingresará a la casa en un momento en el que los participantes llevan casi tres meses de convivencia, periodo en el que se han formado divisiones, alianzas e incluso relaciones sentimentales.

¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia?

Actualmente, la casa se encuentra dividida en dos grupos, entre Calma y Tormenta, los cuales han marcado la convivencia en las últimas semanas dentro de La casa.

¿Qué está ocurriendo actualmente en La casa de los famosos Colombia?

Además, el ingreso de tres exparticipantes que actualmente disputan el poder de resurrección ha generado movimientos importantes dentro de la competencia, ya que deberán definir quién regresa oficialmente al juego.

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En los últimos días, la convivencia ha estado marcada por diferentes situaciones dentro, incluyendo inconvenientes que varios participantes han tenido con Alejandro Estrada. Incluso las exparticipantes invitadas, como Marilyn Patiño y Luisa Cortina, también se han visto involucradas en medio de fuertes discusiones.

También la inesperada salida de Manuela Gómez en medio del camión de la mudanza ha generado una tensión evidente ente los participantes.

¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

En este contexto, el ingreso de Aura Cristina Geithner se suma a los cambios que ha tenido que afrontar en el último tiempo los demás famosos que llevan muchos días alejados de su vida cotidiana.

Cabe recordar que no solo será una de las exparticipantes la que dará su ingreso de nuevo a la competencia, sino que serán dos de ellas. Además, el próximo domingo uno de los participantes que están en placa abandonará la casa más famosa.