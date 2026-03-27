Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia: ¿cuándo ingresa a la competencia?

Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos cambiando de nuevo las estrategias de juego de muchos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

A La casa de los famosos Colombia llega una nueva sorpresa, y es el ingreso de la reconocida actriz Aura Cristina Geithner a la convivencia, que por supuesto generará una ola de reacciones entre los demás participantes.

Artículos relacionados

¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos Colombia?

La actriz, cantante y modelo colombiana, con una amplia trayectoria en la televisión y el cine, hará su ingreso el próximo martes a la casa más famosa del país, en medio de una etapa clave del juego para los participantes.

Su llegada representa un nuevo giro en la competencia, donde los famosos continúan adaptándose a los cambios que se han presentado en las últimas semanas dentro del programa.

Artículos relacionados

Aura Cristina Geithner ingresará a la casa en un momento en el que los participantes llevan casi tres meses de convivencia, periodo en el que se han formado divisiones, alianzas e incluso relaciones sentimentales.

Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia?

Actualmente, la casa se encuentra dividida en dos grupos, entre Calma y Tormenta, los cuales han marcado la convivencia en las últimas semanas dentro de La casa.

¿Qué está ocurriendo actualmente en La casa de los famosos Colombia?

Además, el ingreso de tres exparticipantes que actualmente disputan el poder de resurrección ha generado movimientos importantes dentro de la competencia, ya que deberán definir quién regresa oficialmente al juego.

Artículos relacionados

En los últimos días, la convivencia ha estado marcada por diferentes situaciones dentro, incluyendo inconvenientes que varios participantes han tenido con Alejandro Estrada. Incluso las exparticipantes invitadas, como Marilyn Patiño y Luisa Cortina, también se han visto involucradas en medio de fuertes discusiones.

También la inesperada salida de Manuela Gómez en medio del camión de la mudanza ha generado una tensión evidente ente los participantes.

Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

En este contexto, el ingreso de Aura Cristina Geithner se suma a los cambios que ha tenido que afrontar en el último tiempo los demás famosos que llevan muchos días alejados de su vida cotidiana.

Cabe recordar que no solo será una de las exparticipantes la que dará su ingreso de nuevo a la competencia, sino que serán dos de ellas. Además, el próximo domingo uno de los participantes que están en placa abandonará la casa más famosa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia: regresan Beba y Marilyn, ¿cómo se vivió la votación? La casa de los famosos

Beba y Marilyn regresaron a La casa de los famosos Colombia, ¿cómo reaccionó Luisa Cortina?

Beba y Marilyn Patiño regresaron a La casa de los famosos Colombia pero la reacción de Luisa llamó la atención.

Eidevin y Alexa salieron de la placa en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torrex y Eidevin López se salvaron en La casa de los famosos Colombia; así quedó la placa final

Dos participantes se salvaron de la placa tras prueba y decisión del líder en La casa de los famosos; estos fueron.

Manuela se conectó por última vez con La casa de los famosos Colombia: esto dijo La casa de los famosos

Manuela reapareció tras el camión de la mudanza y envió fuertes mensajes a sus excompañeros, ¿qué dijo?

Manuela se conectó tras su salida con el camión de la mudanza y envió fuertes mensajes a sus excompañeros de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Giovanny Ayala se retira tras polémica con Jhonny Rivera Giovanny Ayala

Giovanny Ayala anuncia su retiro en medio de polémica con Jhonny Rivera

Giovanny Ayala anunció su retiro en medio de polémicas con Jhonny Rivera y cantantes del género popular.

Hombre de 82 años se volvió viral. Viral

EN VIDEO: Mujer lleva a su padre de 82 años a conocer el mar y su reacción se hace viral en redes

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?

Actor de El Chavo del 8 revela que Florinda Meza estaba enamorada de él: “Ni me gustaba” Viral

Actor de El Chavo del 8 destapa su relación con Florinda Meza: “Ella se clavó conmigo"