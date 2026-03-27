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Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Giovanny Ayala desató críticas en redes sociales luego de la derrota de la Selección Colombia contra Croacia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia
Giovanny Ayala genera críticas tras la derrota de la Selección Colombia ante Croacia. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El cantante de música popular Giovanny Ayala desató nuevamente críticas en redes sociales luego del partido de la Selección Colombia contra Croacia.

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¿Qué ocurrió con la canción de Giovanny Ayala tras el partido de la Selección Colombia?

El pasado 26 de marzo, la Selección Colombia disputó su primer encuentro amistoso frente a Croacia, como parte de su preparación de cara al Mundial de Fútbol que se realizará a mitad de este año.

El compromiso generó expectativa entre los hinchas, quienes estuvieron atentos al rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, en un partido que marcó el inicio de una nueva etapa de preparación.

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En medio de este contexto deportivo, diferentes artistas del género popular han mostrado su apoyo a la Selección Colombia a través de iniciativas musicales.

Giovanny Ayala criticó bodas lujosas y reveló que prefiere viajar por el país.
(Foto Canal RCN)

En el pasado, Ryan Castro también lanzó una canción dedicada al equipo nacional, sumándose a este tipo de homenajes que buscan acompañar el proceso de la Selección.

De igual forma, Giovanny Ayala decidió presentar su propia propuesta musical en apoyo a la Selección Colombia, asimismo otros artistas del género como Ciro Quiñones, Paola Jara y Jessi Uribe también presentaron su propia interpretación.

Sin embargo, la canción de Giovanny Ayala volvió a generar controversia en redes sociales, ya que fue lanzada al mismo tiempo que los otros artistas.

¿Por qué la canción de Giovanny Ayala generó críticas en redes?

Y es que no es la primera vez que sucede, ya que en el mismo contexto en el que falleció Yeison Jiménez, el cantante Giovanny Ayala lanzó una canción de despedida póstuma, generando una ola de reacciones en contra.

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Como bien se conoce, no tienen una buena relación los artistas, y es que Giovanny Ayala también recientemente fue criticado tras un comentario para Jessi Uribe luego de que él llorara en sus presentaciones y Giovanny Ayala lo criticara por eso.

Giovanny Ayala generó polémica por comentario que sería una indirecta a Jhonny Rivera
(Foto: Canal RCN)

En otra ocasión, lanzó un comentario en redes sobre las bodas y lo que se gastan en ellas, generando controversia por la reciente boda de Jhonny Rivera y Jenny López.

Además de los comentarios que también se generaron revuelo cuando Yeison Jiménez falleció y calificó de circo el evento póstumo.

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