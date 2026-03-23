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Giovanny Ayala generó polémica tras comentario que habría sido indirecta a Jhonny Rivera; esto dijo

Giovanny Ayala generó polémica tras lanzar indirecta relacionada con la boda reciente de Jhonny Rivera y Jenny López.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Giovanny Ayala generó polémica por comentario que sería una indirecta a Jhonny Rivera
Giovanny Ayala causó revuelo tras mensaje vinculado a boda de Jhonny Rivera. (Fotos: Canal RCN)

Giovanny Ayala volvió a generar polémica en redes sociales tras compartir un comentario que fue relacionado por varios usuarios con Jhonny Rivera y su reciente matrimonio con Jenny López.

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¿Qué dijo Giovanny Ayala y por qué lo relacionan con Jhonny Rivera?

Y es que recientemente Giovanny Ayala ya había dado de qué hablar tras referirse a su colega Jessi Uribe por llorar durante sus presentaciones, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores del género popular.

En esta ocasión, el artista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “No tengo que casarme con un país entero, tirar la casa por la ventana, ni gastar millones”.

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Tras estas palabras, varios internautas interpretaron el comentario como una indirecta a la reciente boda de Jhonny Rivera, la cual fue ampliamente comentada por los detalles del evento.

Giovanny Ayala generó polémica por comentario que sería una indirecta a Jhonny Rivera
Giovanny Ayala causó revuelo tras mensaje vinculado a boda de Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Los internautas reaccionaron con comentarios y criticas hacia el cantante calificándolo de envidioso.

¿Qué ha pasado recientemente con Jhonny Rivera para que Giovanny Ayala reaccionara?

Cabe recordar que, hace aproximadamente un mes, se llevó a cabo la boda de Jhonny Rivera con Jenny López, un evento que tuvo lugar en un corregimiento cercano a Pereira y que contó con la presencia de invitados del mundo del entretenimiento, entre influencers y artistas del género popular.

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Luego de la celebración, la pareja decidió viajar a Europa en medio de una gira internacional.

Además, han compartido que, tras esta etapa, realizarán su esperada luna de miel, la cual, según han mencionado, tendría como destino Dubái.

Giovanny Ayala generó polémica por comentario que sería una indirecta a Jhonny Rivera
Giovanny Ayala causó revuelo tras mensaje vinculado a boda de Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, no es la primera vez en el año que Giovanny Ayala genera polémica en redes sociales tras realizar comentarios.

A inicios de año, también estuvo en medio de la polémica tras referirse al homenaje póstumo realizado a Yeison Jiménez, comentario que provocó diversas reacciones entre los usuarios en redes sociales.

En esta ocasión se refirió al evento para despedir al cantante caldense como un “circo”, quien perdió la vida en medio de un accidente aéreo, y luego salió a decir que se había referido a los cantantes que realizaron la presentación en el evento.

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