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Tebi Bernal sorprende al confesar que se casará tras La casa de los famosos: “Es la mujer que amo”

Tebi Bernal afirmó que se casará al salir de la casa de los famosos tras reaccionar al congelado de Luisa Cortina, esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi Bernal afirma que se casará luego de salir de La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal impacta al decir que se casará al salir de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Tebi Bernal reaccionó al congelado de Luisa Cortina y confesó que se va a casar cuando salga de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Tebi tras el congelado de Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

El participante expresó su molestia tras la visita en congelado que hizo Luisa Cortina en medio de la gala de eliminación del pasado domingo. Ella fue exparticipante y la primera eliminada de la competencia de convivencia.

Su ingreso en el congelado generó cientos de reacciones entre los participantes; uno de ellos fue Tebi, quien expresó su molestia por las palabras que ella le dijo en medio de la dinámica.

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“Ella siente que la rompió con esto y no estuvo bien. Ella es amiga, pero eso no se hace”, dijo. Además, agregó que “Como va a decir que se meta con esto, muy despectiva”, refiriéndose a la palabras que usó Luisa para con Alexa en el congelado.

Tebi Bernal afirma que se casará luego de salir de La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal impacta al decir que se casará al salir de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Y es que Luisa Cortina también se refirió a él, pero nombrando a su pareja sentimental, Alejandra Salguero, diciéndole que recordara la mujer que tenía fuera de La casa de los famosos.

No obstante, esas palabras no fueron de su agrado y se mostró bastante molesto, comentándole a Alejandro Estrada, quien también dio su opinión y dijo lo que hizo Luisa fue ‘ordinario’.

¿Con quién se va a casar Tebi cuando salga de La casa de los famosos Colombia?

A lo que Tebi Bernal dijo que puso en tela de juicio su relación con su pareja sentimental, Alejandra Salguero.

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“Me está poniendo en tela de juicio con la mujer que amo, con la mujer con la que prácticamente me voy a casar apenas salga”, dijo Tebi.

También afirmó que lo suyo no son las mujeres, sino la comida: “Oigan a esta”, dijo indignado.

Tebi Bernal afirma que se casará luego de salir de La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal impacta al decir que se casará al salir de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que todo el tema se dio luego de un supuesto “shippeo” que habían acordado entre Alexa y Tebi y que luego decidieron abandonar porque, supuestamente, se confundieron y hubo algo de gusto entre ellos.

Esta cercanía entre ambos, que después de hablarlo decidieron mantener como una amistad, esto ha generado polémica dentro de la casa y fuera de ella.

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