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Luisa Cortina habla sobre su posible regreso a La casa de los famosos Colombia; esto dijo

Luisa Cortina habló con Carla Giraldo tras el congelado y reveló cómo jugaría si regresa a La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Cortina responde a Carla Giraldo y revela detalles tras su paso por el congelado en La casa de los famosos Colombia
Luisa Cortina habla tras el congelado y deja clara su postura si regresa a La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Luisa Cortina volvió a ser tema de conversación tras el reciente congelado en La casa de los famosos Colombia, donde tuvo la oportunidad de dirigirse a varios de los participantes y luego habló con Carla Giraldo a quien le expresó su sentir.

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¿Qué dijo Luisa Cortina tras su paso por el congelado en La casa de los famosos a Carla Giraldo?

Luisa conversó con Carla Giraldo, quien le preguntó si sentía que le había faltado decir algo durante su intervención en el congelado.

Ante la pregunta, Luisa explicó que expresó todo lo que había preparado previamente. Según comentó, buscó ser concreta en cada uno de sus mensajes, ya que considera que extenderse demasiado puede generar confusión.

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En medio de la conversación, señaló que prefirió ir directamente al punto con cada participante, evitando alargar sus palabras.

Luisa Cortina responde a Carla Giraldo y revela detalles tras su paso por el congelado en La casa de los famosos Colombia
Luisa Cortina habla tras el congelado y deja clara su postura si regresa a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Carla Giraldo coincidió con esta idea que entre más se habla más se puede uno enredar.

Durante la charla, también le preguntaron sobre cómo sería su juego en caso de regresar a La casa de los famosos.

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Frente a esto, Luisa respondió que no entraría con una posición definida a favor o en contra de alguien en específico.

“Hay personas con las que tengo afinidad, con las que me llevo súper bien y las quiero mucho, pero vamos a ver qué pasa”, expresó sobre la posibilidad cambiar su postura con algunos de los participantes de La casa.

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre su posible regreso a La casa de los famosos Colombia?

Carla Giraldo, la presentadora de La casa de los famosos Colombia, le preguntó directamente si creía que podría ganar y regresar a la casa.

Ante esto, Luisa respondió fiel a su estilo y le dijo que sí Altafulla había ganado todo podía pasar.

Cabe recordar que, durante la gala de eliminación del 22 de marzo, Luisa Cortina ingresó a la casa en medio del congelado y dirigió con mensajes fuertes a participantes como Alexa, Yuli y Manuela.

Luisa Cortina responde a Carla Giraldo y revela detalles tras su paso por el congelado en La casa de los famosos Colombia
Luisa Cortina habla tras el congelado y deja clara su postura si regresa a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

También se refirió a Mariana, señalando que incluso ahora le caía bien, en el pasado tuvieron varias diferencias.

Actualmente, Luisa Cortina hace parte de las exparticipantes que regresarán como invitadas durante la semana del poder de resurrección, junto Marilyn Patiño y Beba.

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