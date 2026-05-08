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Hermana de Alexa Torrex respaldó a Yina Calderón en medio de la polémica con Jhorman

Maiye Torrex reaccionó tras las declaraciones de Yina Calderón y envió fuerte mensaje contra Jhorman

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hermana de Alexa Torrex apoyó a Yina Calderón tras declaraciones de Jhorman
Hermana de Alexa Torrex apoyó a Yina Calderón tras declaraciones de Jhorman (Foto Canal RCN)

La polémica entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex sigue creciendo con el paso de los días y cada vez salen nuevas declaraciones y reacciones alrededor de la situación.

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En esta ocasión, la controversia involucró a Yina Calderón y a Maiye Torrex, hermana de Alexa, luego de unas afirmaciones que Jhorman habría hecho en una entrevista que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Maiye Torrex defendió a Yina Calderón y lanzó fuerte mensaje contra Jhorman
Maiye Torrex defendió a Yina Calderón y lanzó fuerte mensaje contra Jhorman (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Yina Calderón?

Durante una entrevista que comenzó a circular en redes sociales, Jhorman Toloza aseguró que, supuestamente, Yina Calderón habría comentado en una integración que Roberto Velásquez, productor de La casa de los famosos Colombia, tendría fotos inapropiadas de Maiye Torrex, hermana de Alexa.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción por parte de Yina Calderón, quien anunció que tomará acciones legales contra Jhorman, asegurando que esas afirmaciones afectan directamente su imagen y buen nombre.

La empresaria contó que mientras se encontraba trabajando comenzó a recibir múltiples etiquetas relacionadas con la entrevista donde, según ella, el “mantenido” de Jhorman la estaba involucrando en esa información.

Yina aseguró que normalmente no le presta atención a ese tipo de personas porque considera que buscan “foco” y son capaces de inventar cualquier cosa.

Además, dejó claro que respeta profundamente a la producción de Canal RCN y a las personas con las que trabaja dentro del canal.

Posteriormente, durante un en vivo, Calderón volvió a pronunciarse y afirmó que no iba a permitir que la involucraran en “chismes” o “mentiras”.

También defendió a Roberto Velásquez, describiéndolo como un excelente profesional y ser humano, asegurando que jamás ha sobrepasado límites con los participantes.

Yina agregó que constantemente inventan rumores sobre él porque no es una persona activa en redes sociales.

Finalmente, afirmó que Jhorman estaría actuando así porque sabe que existe la posibilidad de que Maiye Torrex pueda participar en la cuarta temporada del reality si logra pasar el casting y los filtros de selección, y que presuntamente estaría intentando dañarle esa oportunidad.

Yina Calderón arremetió contra Jhorman Toloza tras acusaciones
Yina Calderón arremetió contra Jhorman Toloza tras acusaciones (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex ante las palabras de Yina Calderón?

Maiye Torrex también decidió pronunciarse en sus redes sociales y mostró públicamente su apoyo hacia Yina Calderón.

La cucuteña compartió el video donde Yina hablaba de toda la situación y acompañó la publicación con un fuerte mensaje dirigido a Jhorman Toloza.

“Yina tiene la boca toda llena de razón, a mí también me molesta todo lo que está inventando ese hp ratq”, escribió Maiye en sus historias.

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