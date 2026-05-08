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Nicolás de Zubiría reveló inesperado detalle de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026: esto dijo

Nicolás de Zubiría compartió un adelanto de lo que traerá MasterChef Celebrity Colombia 2026

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nicolás de Zubiría dio detalles de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia
Nicolás de Zubiría dio detalles de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia (Foto Canal RCN)

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya se encuentra en producción y las expectativas alrededor de esta edición están cada vez más altas por el grupo de celebridades que aceptó el reto de cocinar y competir por el título del reality gastronómico.

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Desde que se confirmó el elenco oficial, los seguidores del programa han estado muy pendientes de las redes sociales de los participantes y de los chefs jurados para conocer detalles de lo que traerá esta nueva temporada.

En esta ocasión, fue Nicolás de Zubiría quien decidió compartir un pequeño adelanto sobre lo que se viene para esta nueva edición del formato.

Nicolás de Zubiría habló de la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “está candela”
Nicolás de Zubiría habló de la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “está candela” (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Nicolás de Zubiría sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

El chef jurado publicó en sus redes sociales un avance de algunos momentos que ya se viven detrás de cámaras del reality.

Por medio de su cuenta de Instagram, Nicolás compartió una serie de fotografías tomadas durante las grabaciones del programa, donde dejó ver algunos lugares en los que se están desarrollando los retos de esta temporada.

Las imágenes llamaron la atención de los seguidores del formato, ya que muestran diferentes locaciones y espacios fuera de la cocina principal, lo que dejó entrever que los famosos tendrán desafíos en distintos escenarios.

Además de las fotografías, el chef también escribió un mensaje donde aseguró que esta edición llegará con un nivel gastronómico bastante alto y con celebridades muy competitivas.

“Esta temporada de MasterChef Celebrity viene con un nivel gastronómico impresionante y las celebridades traen un voltaje bravo! Esto está candela! La cocina está encendida! Vamos con toda, con mucho perrenque”, escribió Nicolás de Zubiría.

Sus palabras aumentaron aún más las expectativas de los seguidores del reality, quienes esperan una temporada mucho más exigente y competitiva.

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¿Quiénes son los participantes de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity?

Esta nueva edición contará con un amplio grupo de celebridades provenientes de diferentes áreas del entretenimiento, la actuación, el deporte y las redes sociales.

En representación del mundo de la actuación estarán Lina Tejeiro, Angélica Blandón, Verónica Orozco, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Mariana Mozo, Luciano D'Alessandro, Emmanuel Restrepo, Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Víctor Tarazona, Tuto Patiño y Hugo Gómez.

Del mundo del entretenimiento participarán Diana Mina y Julieta Piñeres.

Por el lado de la comedia estarán Virginia Lizcano, Luisa Vergara, Iván Marín y Gustavo Bernarte.

En el mundo digital competirán Pautips, Sebastián Villalobos y Emiro Navarro.

Finalmente, en representación del deporte estará el extenista colombiano Robert Farah.

Estos son los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026
Estos son los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 (Foto Canal RCN)
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