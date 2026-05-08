Alejandra Salguero rompió el silencio y aclaró si está vendiendo las cosas de Tebi; esto dijo

La relación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal continúa dando de qué hablar en redes sociales. En los últimos días, en redes se generaron nuevas especulaciones sobre la expareja y llevaron a la creadora de contenido a aclarar algunos rumores.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa actriz rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?

¿Qué ha dicho Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal?

La situación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal cambió por completo desde que él ingresó a La casa de los famosos Colombia 2026. Aunque en un inicio ella expresó apoyo hacia su participación en el reality, semanas después confirmó que la relación había terminado.

El 18 de abril de 2026, Alejandra publicó un video en el que aseguró que el vínculo con Tebi “no va más” y explicó que ya no se sentía identificada con algunas de las actitudes que él ha mostrado dentro del programa.

Otro punto que generó conversación en redes fue el acercamiento entre Tebi Bernal y Alexa Torrex dentro del reality. Alejandra aseguró que su shippeo fue uno de los detonantes para tomar la decisión definitiva de cerrar ese capítulo de su vida.

Alejandra Salguero opinó sobre el shippeo de Tebi Bernal y Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos, el jefe sorprendió con esta noticia

¿Por qué afirman que Alejandra Salguero estaría vendiendo las cosas de Tebi Bernal?

Las especulaciones comenzaron luego de que Alejandra compartiera en sus historias de Instagram varias publicaciones relacionadas con la venta de algunos objetos personales.

Uno de los anuncios que más comentarios generó fue el de una camioneta de alta gama que promocionó a través de sus redes sociales. En la descripción mencionaba que el vehículo tenía único dueño y se encontraba en buen estado.

Alejandra Salguero llamó la atención en redes sociales / (Foto de Freepik)

Esa publicación hizo que varios internautas empezaran a preguntarse si los objetos que estaba ofreciendo pertenecían a Tebi. Los rumores aumentaron debido a las declaraciones previas de Alejandra, en las que aseguró que quería dejar atrás todo lo relacionado con su antigua relación.

A partir de allí, en diferentes plataformas comenzaron a circular comentarios asegurando que estaría deshaciéndose de pertenencias del participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados Influencers Alexa Torrex revela que no quería casarse con Jhorman Toloza; la razón llamó la atención de los fans

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre vender las cosas de Tebi Bernal?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, Alejandra Salguero rompió el silencio y decidió responder directamente a las especulaciones.

Uno usuario le preguntó si realmente estaba vendiendo las cosas de Tebi Bernal o si, por el contrario, esos objetos eran de ella. Frente a esto, Alejandra respondió que no entendía por qué surgían esos comentarios.

A través de un video, apareció asegurando que las pertenencias que tiene en su apartamento son producto de su trabajo.

“¿Cuáles cosas primero que todo? En mi apartamento, pues o sea, soy de las que figuro en absolutamente todo. Entonces las cosas que acá… todo es trabajo y todo ha sido mío”, expresó.

Con estas declaraciones, Alejandra buscó aclarar los rumores que han circulado en redes sociales durante los últimos días y dejar claro que los objetos que ha mostrado o puesto en venta no pertenecen a Tebi Bernal.