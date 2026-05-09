Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, lo que tomó por sorpresa a muchos. En su momento, la cucuteña obtuvo altas votaciones, incluso, varios exparticipantes la visualizaban en la final del reality.

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Lo cierto es que Alexa no logró su objetivo de estar en la final, aunque recientemente estuvo a punto de regresar. El Jefe habilitó el botón de pánico y manifestó que, si alguien lo oprimía, saldría de La casa y le daría paso a Torrex. Sin embargo, eso no pasó y la influenciadora debió conformarse con seguir viendo la competencia desde afuera.

Alexa Torrex reiteró que apoya incondicionalmente a Alejandro Estrada y a Tebi Bernal en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Al confirmarse que no volvería al reality, Alexa se pronunció en sus redes sociales y afirmó que sentía tranquila, además, expresó su apoyo incondicional a sus “muchachos”, Tebi Bernal y Alejandro Estrada.

En su regreso a la realidad, Alexa ha afrontado distintas emociones y poco a poco se ha enterado de lo que ha pasado con su exprometido, Jhorman Toloza.

¿De qué hablaron Nicolás Arrieta y Alexa Torrex en su conversación telefónica?

Nicolás Arrieta, por otro lado, reveló que conversó telefónicamente con la creadora de contenido y le expresó todo su apoyo.

En ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos y quien ahora comenta lo que pasa en el reality, contó detalles de la conversación que sostuvo con la exhabitante.

“Yo estaba hablando con Alexa, ayer la llamé por el teléfono a ver cómo seguía, cómo estaba y le dije ‘amiga, date cuenta’ y le mandé el video”. Arrieta agregó que ha estado pendiente de varios exparticipantes, preguntándoles por su vida, su salud y su readaptación al mundo exterior.

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En ese sentido, el video al que hace mención Nicolás tiene que ver con uno en el que Tebi Bernal le dice a Kimberly Reyes que afuera del reality no tendría una relación seria con Alexa. Según Arrieta, al escuchar esas palabras, la cucuteña se sintió muy desilusionada.

Sumado a ello, la influenciadora Sami Lú reveló que, en medio de una transmisión en vivo, Alexa reconoció que le habían dolido las palabras de Tebi.

Cabe destacar que, horas después de ser eliminada, Alexa había manifestado que quería sostener una sincera conversación con Tebi fuera de cámaras y en persona. Además, expresó su deseo de aclarar varias cosas con Jhorman Toloza, aunque no es claro lo que pensará ahora tras descubrir lo que él hizo en su ausencia.

¿Cuándo será la cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

La expectativa está abierta entre Alexa y Tebi, aún más tras confirmarse que tendrán una romántica cena en La casa de los famosos Colombia. El Jefe accedió a la petición de Torrex y ambos se verán de nuevo las caras.

El Jefe de La casa de los famosos accedió a que Tebi Bernal y Alexa Torrex tengan una cena. Foto: RCN

En esa conversación, seguramente, hablarán de los últimos sucesos y buscarán aclarar sus sentimientos. En el caso de la cucuteña, ya adelantó que tratará de sentar una postura clara, pues quiere quedar en algo definitivo o darse una despedida total de él.

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Tebi Bernal y Alexa Torrex protagonizaron uno de los ‘shippeos’ más mediáticos de La casa de los famosos. La pareja se dio varios besos y compartieron cama en distintas ocasiones, incluso, antes de decirse adiós en la sala de eliminación se besaron una vez más.