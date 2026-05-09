El botón de pánico no fue activado y Alexa Torrex no pudo regresar a La casa de los famosos Colombia. Aunque se espelucó que Tebi Bernal lo oprimiría, eso finalmente no pasó y la cucuteña se quedó con las ganas de volver a la casa más famosa de todas.

El jueves en la noche El Jefe había manifestado su inconformidad con los habitantes, pues algunos de ellos dijeron que querían irse, por ende, les ofreció la posibilidad de cumplir ese anhelo.

Artículos relacionados Viral Falleció Germán Vargas Lleras: esta fue su faceta que pocos conocían

Para consumarse su partida, el famoso debía oprimir el botón de pánico; de esta manera, se confirmaría su salida, pero además le daría ingreso de forma automática al más reciente eliminado, en este caso, Alexa Torrex.

Alexa Torrex estuvo atenta a ver si algún famoso activaba el botón de pánico en La casa. (Foto: Canal RCN)

Alexa estuvo pendiente hasta último momento, pero el botón no llegó a ser activado, así que se quedó con las ganas de volver a habitar la casa más famosa.

¿Qué dijo Alexa Torrex luego de que no se activara el botón de pánico en La casa de los famosos?

Posteriormente, la cucuteña se pronunció en redes sociales y reveló sus sensaciones, evidenciando cierta desilusión por no poder integrarse de nuevo a la competencia.

En su cuenta de X (antes Twitter), Alexa escribió: “Gracias por tanto apoyo, era muy difícil que alguien oprimiera el botón, pero seguimos activos Team”.

En un video posterior, Alexa confesó que presentía que no volvería a La casa, incluso, dejó una indirecta contra quienes han llegado a decir que quieren dejar el reality.

No creía que iba a entrar; mañana vuelven a empezar a decir que se quieren ir y ojo que no hablo de mis muchachos; hablo del resto de la gente… porque iba a ser Alexa… Sé que molesta, pero recuerden que falta poco y prácticamente seguiré ahí jejeje… solo que sin jugar por el premio, pero ajá, el premio mayor ya me lo llevé que son ustedes

Alexa agregó que “no estoy mal” y “sabía que esto venía”; seguidamente, destacó que no tomará una posición definitiva frente a Tebi Bernal hasta no tener una conversación seria con él y fuera de La casa de los famosos, esto tras algunos clips que ha visto sobre Tebi y que no la tendría nada contenta.

Artículos relacionados Juliana Calderón Familia de Juan Manuel Rodríguez desmiente que Juliana Calderón era su novia

¿Alexa Torrex tendrá una cena romántica con Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Alexa Torrex no pudo regresar a La casa de los famosos, pero sí tendrá su cena romántica con Tebi Bernal. La cucuteña se mostró sorprendida luego de que El Jefe le confirmara la noticia, pero afirmó que la aprovechará al máximo para tener esa conversación que tanto espera con el participante.

Alexa y Tebi se despidieron de La casa de los famosos con un romántico beso, pero quedó la incógnita por lo que ocurrirá en el futuro. Por ahora, la exhabitante ha dejado claro que primero hablará con él antes de decidir qué hacer, aunque desde ya dijo que asumirá la cena como una oportunidad para formalizar algo con él o, de lo contrario, para darse una despedida.

Alexa Torrex no regresará a La casa de los famosos como habitante, pero sí tendrá su cena con Tebi Bernal. Foto: RCN

La creadora de contenido regresó al mundo exterior y poco a poco ha descubierto lo que pasó con su exprometido, Jhorman Toloza. Alexa regresó a su apartamento y lo encontró totalmente destruido, pero también ha recibido información de su familia de lo que estuvo haciendo él y que confirmaría su distanciamiento definitivo.

Artículos relacionados Yina Calderón Hermana de Alexa Torrex respaldó a Yina Calderón en medio de la polémica con Jhorman

Torrex había manifestado que quería hablar con Jhorman, aunque, tras los últimos hechos, no está claro si finalmente lo hará.