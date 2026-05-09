Así reaccionó Alexa Torrex tras no poder regresar a La casa de los famosos, ¿le dejó indirecta a Tebi?
El botón de pánico no fue oprimido por ningún habitante, por lo que Alexa Torrex se quedó con las ganas de regresar a La casa de los famosos.
El botón de pánico no fue activado y Alexa Torrex no pudo regresar a La casa de los famosos Colombia. Aunque se espelucó que Tebi Bernal lo oprimiría, eso finalmente no pasó y la cucuteña se quedó con las ganas de volver a la casa más famosa de todas.
El jueves en la noche El Jefe había manifestado su inconformidad con los habitantes, pues algunos de ellos dijeron que querían irse, por ende, les ofreció la posibilidad de cumplir ese anhelo.
Para consumarse su partida, el famoso debía oprimir el botón de pánico; de esta manera, se confirmaría su salida, pero además le daría ingreso de forma automática al más reciente eliminado, en este caso, Alexa Torrex.
Alexa estuvo pendiente hasta último momento, pero el botón no llegó a ser activado, así que se quedó con las ganas de volver a habitar la casa más famosa.
¿Qué dijo Alexa Torrex luego de que no se activara el botón de pánico en La casa de los famosos?
Posteriormente, la cucuteña se pronunció en redes sociales y reveló sus sensaciones, evidenciando cierta desilusión por no poder integrarse de nuevo a la competencia.
En su cuenta de X (antes Twitter), Alexa escribió: “Gracias por tanto apoyo, era muy difícil que alguien oprimiera el botón, pero seguimos activos Team”.
En un video posterior, Alexa confesó que presentía que no volvería a La casa, incluso, dejó una indirecta contra quienes han llegado a decir que quieren dejar el reality.
No creía que iba a entrar; mañana vuelven a empezar a decir que se quieren ir y ojo que no hablo de mis muchachos; hablo del resto de la gente… porque iba a ser Alexa… Sé que molesta, pero recuerden que falta poco y prácticamente seguiré ahí jejeje… solo que sin jugar por el premio, pero ajá, el premio mayor ya me lo llevé que son ustedes
Alexa agregó que “no estoy mal” y “sabía que esto venía”; seguidamente, destacó que no tomará una posición definitiva frente a Tebi Bernal hasta no tener una conversación seria con él y fuera de La casa de los famosos, esto tras algunos clips que ha visto sobre Tebi y que no la tendría nada contenta.
¿Alexa Torrex tendrá una cena romántica con Tebi Bernal en La casa de los famosos?
Alexa Torrex no pudo regresar a La casa de los famosos, pero sí tendrá su cena romántica con Tebi Bernal. La cucuteña se mostró sorprendida luego de que El Jefe le confirmara la noticia, pero afirmó que la aprovechará al máximo para tener esa conversación que tanto espera con el participante.
Alexa y Tebi se despidieron de La casa de los famosos con un romántico beso, pero quedó la incógnita por lo que ocurrirá en el futuro. Por ahora, la exhabitante ha dejado claro que primero hablará con él antes de decidir qué hacer, aunque desde ya dijo que asumirá la cena como una oportunidad para formalizar algo con él o, de lo contrario, para darse una despedida.
La creadora de contenido regresó al mundo exterior y poco a poco ha descubierto lo que pasó con su exprometido, Jhorman Toloza. Alexa regresó a su apartamento y lo encontró totalmente destruido, pero también ha recibido información de su familia de lo que estuvo haciendo él y que confirmaría su distanciamiento definitivo.
Torrex había manifestado que quería hablar con Jhorman, aunque, tras los últimos hechos, no está claro si finalmente lo hará.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike