Valentino tomó decisión clave y así quedó la placa de eliminación: ¿a quién salvó?

La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca de su recta final y ya son solamente siete los participantes que continúan en competencia luchando por un lugar en el esperado top 6.

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Esta nueva semana dejó una placa de nominación bastante tensionante, especialmente porque cuatro participantes quedaron inicialmente en riesgo de eliminación.

Sin embargo, uno de ellos logró salir de placa gracias al poder de salvación, asegurando automáticamente su permanencia en la competencia y su ingreso al top 6 del reality.

La decisión estuvo en manos de Valentino, quien ganó el beneficio de salvación y tuvo la posibilidad de cambiar el rumbo de la eliminación.

¿A quién salvó Valentino con su poder de salvación?

Valentino consiguió el poder de salvación luego de enfrentarse a Alejandro Estrada y Campanita en la prueba realizada durante la gala del jueves 7 de mayo.

Tras quedarse con la victoria, obtuvo el derecho de sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominación y asegurarle un lugar dentro del top 6 de la competencia.

Finalmente, Valentino decidió salvar a Beba, participante con la que ha construido una amistad muy cercana dentro del reality y con quien ha compartido gran parte del juego.

La decisión no tomó por sorpresa a muchos seguidores del programa ni a los mismos participantes, ya que ambos han mostrado una relación bastante cercana dentro de la casa.

Con esta salvación, Beba quedó oficialmente fuera de peligro y aseguró su continuidad una semana más dentro del reality.

Valentino decidió salvar a Beba y asegurar su lugar en el top 6 (Foto Canal RCN)

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¿Cómo quedó la placa de nominación de La casa de los famosos Colombia?

Tras la salida de Beba de la placa, actualmente son tres los participantes que continúan en riesgo de eliminación.

El primero en entrar a placa fue Juanda Caribe, quien quedó nominado directamente por decisión de Alexa Torrex antes de abandonar la competencia.

Por otro lado, Alejandro Estrada también quedó nominado luego de recibir una de las votaciones más altas por parte de sus compañeros durante la dinámica de nominación.

Finalmente, Campanita fue el participante elegido por el público para entrar en riesgo de eliminación esta semana.

Ahora, uno de ellos deberá despedirse de la competencia, mientras que los otros dos lograrán avanzar al top 6 y se unirán a Valentino, Beba, Tebi Bernal y Mariana Zapata en la siguiente etapa del reality.