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Valentino tomó decisión clave y así quedó la placa de eliminación: ¿a quién salvó?

La decisión de Valentino cambió la placa y quedaron solamente tres participantes en riesgo de eliminación esta semana

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Valentino tomó decisión clave y así quedó la placa de eliminación
Valentino tomó decisión clave y así quedó la placa de eliminación (Foto Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca de su recta final y ya son solamente siete los participantes que continúan en competencia luchando por un lugar en el esperado top 6.

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Esta nueva semana dejó una placa de nominación bastante tensionante, especialmente porque cuatro participantes quedaron inicialmente en riesgo de eliminación.

Sin embargo, uno de ellos logró salir de placa gracias al poder de salvación, asegurando automáticamente su permanencia en la competencia y su ingreso al top 6 del reality.

La decisión estuvo en manos de Valentino, quien ganó el beneficio de salvación y tuvo la posibilidad de cambiar el rumbo de la eliminación.

¿A quién salvó Valentino con su poder de salvación?

Valentino consiguió el poder de salvación luego de enfrentarse a Alejandro Estrada y Campanita en la prueba realizada durante la gala del jueves 7 de mayo.

Tras quedarse con la victoria, obtuvo el derecho de sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominación y asegurarle un lugar dentro del top 6 de la competencia.

Finalmente, Valentino decidió salvar a Beba, participante con la que ha construido una amistad muy cercana dentro del reality y con quien ha compartido gran parte del juego.

La decisión no tomó por sorpresa a muchos seguidores del programa ni a los mismos participantes, ya que ambos han mostrado una relación bastante cercana dentro de la casa.

Con esta salvación, Beba quedó oficialmente fuera de peligro y aseguró su continuidad una semana más dentro del reality.

Valentino salvó a Beba
Valentino decidió salvar a Beba y asegurar su lugar en el top 6 (Foto Canal RCN)

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¿Cómo quedó la placa de nominación de La casa de los famosos Colombia?

Tras la salida de Beba de la placa, actualmente son tres los participantes que continúan en riesgo de eliminación.

El primero en entrar a placa fue Juanda Caribe, quien quedó nominado directamente por decisión de Alexa Torrex antes de abandonar la competencia.

Por otro lado, Alejandro Estrada también quedó nominado luego de recibir una de las votaciones más altas por parte de sus compañeros durante la dinámica de nominación.

Finalmente, Campanita fue el participante elegido por el público para entrar en riesgo de eliminación esta semana.

Ahora, uno de ellos deberá despedirse de la competencia, mientras que los otros dos lograrán avanzar al top 6 y se unirán a Valentino, Beba, Tebi Bernal y Mariana Zapata en la siguiente etapa del reality.

Juanda Caribe, Alejandro y Campanita están en riesgo de eliminación
Juanda Caribe, Alejandro y Campanita están en riesgo de eliminación (Foto Canal RCN)
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Durante esta semana en La casa de los famosos Colombia, los participantes recibieron la visita de cinco invitados VIP que tuvieron la misión de convivir con ellos y definir, por medio de puntos, quiénes serían los ganadores de los beneficios y castigos de la semana. Violeta Bergonzi, Kimberly Reyes, Rogelio Pataquiva, Ami Rodríguez y Álvaro Córdoba, también conocido como El Tigre, vivieron una experiencia VIP dentro de la casa más famosa del país. Durante su estadía, los famosos tuvieron que atenderlos, cumplir con sus solicitudes y hacer todo lo posible para dejar una buena impresión. Al finalizar cada convivencia, los invitados debían entregar puntos a los participantes que mejor se comportaron y que más destacaron por sus actitudes y atención. ¿Cuál fue el beneficio y castigo de La casa de los famosos Colombia? Durante la gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de revelarles a los participantes cuál sería el beneficio y el castigo de la semana. El castigo consistirá en que dos famosos deberán ponerse un disfraz de luchadores de zumo y enfrentarse dentro de un ring cada vez que suene la campana dentro de la casa. Por otro lado, el beneficio ¿Quiénes ganaron el beneficio y castigo de la semana? Durante la más reciente dinámica, Ami Rodríguez y El Tigre entregaron sus respectivos puntajes dependiendo del trato que recibieron y de cómo vieron el comportamiento de los participantes durante su estadía. Cada invitado tuvo la oportunidad de repartir 200 y 100 puntos entre los famosos que consideraron más atentos y comprometidos durante la experiencia VIP. Posteriormente, los participantes también tuvieron la oportunidad de aumentar sus puntajes a través de una dinámica con un plinko, lo que terminó cambiando parcialmente la tabla final. Los dos famosos con la mayor cantidad de puntos serán quienes obtengan el beneficio de la semana, mientras que quienes queden con el puntaje más bajo deberán cumplir el castigo de los luchadores de zumo. La dinámica generó expectativa dentro de la casa, ya que los participantes quedaron pendientes del resultado final y de quiénes terminarán enfrentándose en el ring frente a todos sus compañeros. La casa de los famosos

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