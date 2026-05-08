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Revelan el beneficio y castigo de La casa de los famosos: así será la dinámica

Los invitados VIP ayudaron a definir quiénes ganarán beneficio y quiénes recibirán castigo esta semana

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Durante esta semana en La casa de los famosos Colombia, los participantes recibieron la visita de cinco invitados VIP que tuvieron la misión de convivir con ellos y definir, por medio de puntos, quiénes serían los ganadores de los beneficios y castigos de la semana. Violeta Bergonzi, Kimberly Reyes, Rogelio Pataquiva, Ami Rodríguez y Álvaro Córdoba, también conocido como El Tigre, vivieron una experiencia VIP dentro de la casa más famosa del país. Durante su estadía, los famosos tuvieron que atenderlos, cumplir con sus solicitudes y hacer todo lo posible para dejar una buena impresión. Al finalizar cada convivencia, los invitados debían entregar puntos a los participantes que mejor se comportaron y que más destacaron por sus actitudes y atención. ¿Cuál fue el beneficio y castigo de La casa de los famosos Colombia? Durante la gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de revelarles a los participantes cuál sería el beneficio y el castigo de la semana. El castigo consistirá en que dos famosos deberán ponerse un disfraz de luchadores de zumo y enfrentarse dentro de un ring cada vez que suene la campana dentro de la casa. Por otro lado, el beneficio ¿Quiénes ganaron el beneficio y castigo de la semana? Durante la más reciente dinámica, Ami Rodríguez y El Tigre entregaron sus respectivos puntajes dependiendo del trato que recibieron y de cómo vieron el comportamiento de los participantes durante su estadía. Cada invitado tuvo la oportunidad de repartir 200 y 100 puntos entre los famosos que consideraron más atentos y comprometidos durante la experiencia VIP. Posteriormente, los participantes también tuvieron la oportunidad de aumentar sus puntajes a través de una dinámica con un plinko, lo que terminó cambiando parcialmente la tabla final. Los dos famosos con la mayor cantidad de puntos serán quienes obtengan el beneficio de la semana, mientras que quienes queden con el puntaje más bajo deberán cumplir el castigo de los luchadores de zumo. La dinámica generó expectativa dentro de la casa, ya que los participantes quedaron pendientes del resultado final y de quiénes terminarán enfrentándose en el ring frente a todos sus compañeros.
Revelan el beneficio y castigo de La casa de los famosos: así será la dinámica (Foto Canal RCN)

Durante esta semana en La casa de los famosos Colombia, los participantes recibieron la visita de cinco invitados VIP que tuvieron la misión de convivir con ellos y definir, por medio de puntos, quiénes serían los ganadores de los beneficios y castigos de la semana.

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Violeta Bergonzi, Kimberly Reyes, Rogelio Pataquiva, Ami Rodríguez y Álvaro Córdoba, también conocido como El Tigre, vivieron una experiencia VIP dentro de la casa más famosa del país.

Durante su estadía, los famosos tuvieron que atenderlos, cumplir con sus solicitudes y hacer todo lo posible para dejar una buena impresión.

Al finalizar cada convivencia, los invitados debían entregar puntos a los participantes que mejor se comportaron y que más destacaron por sus actitudes y atención.

¿Cuál fue el beneficio y castigo de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de revelarles a los participantes cuál sería el beneficio y el castigo de la semana.

El castigo consistirá en que dos famosos deberán ponerse un disfraz de luchadores de zumo y enfrentarse dentro de un ring cada vez que suene la campana dentro de la casa.

Por otro lado, el beneficio consistió en que los ganadores vivirían la experiencia VIP en la habitación tormenta, donde podrán disfrutar de masajeadoras, comida especial y distintas comodidades pensadas para que puedan relajarse y descansar.

Beba y Alejandro ganaron el beneficio de la semana
Beba y Alejandro ganaron el beneficio de la semana (Foto Canal RCN)

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¿Quiénes ganaron el beneficio y castigo de la semana?

Durante la más reciente dinámica, Ami Rodríguez y El Tigre entregaron sus respectivos puntajes dependiendo del trato que recibieron y de cómo vieron el comportamiento de los participantes durante su estadía.

Cada invitado tuvo la oportunidad de repartir 200 y 100 puntos entre los famosos que consideraron más atentos y comprometidos durante la experiencia VIP.

Ami Rodríguez decidió darle 100 puntos a Beba por su atención y por darle drama en la vida real por discutir con Valentino, mientras que le dio 200 puntos a Alejandro.

Por otro lado, El Tigre aclaró que su decisión estaba basada en el aseo, por esto le dio 100 puntos a Beba por arreglar la sala y los 200 puntos se los dio a Campanita por limpiar la cocina y el horno.

Los dos participantes con mayor cantidad de puntos fueron Beba y Alejandro Estrada, quienes obtuvieron 500 y 400 puntos respectivamente, convirtiéndose así en los ganadores del beneficio de la semana.

Por otro lado, para definir el castigo, Valentino tuvo que tomar la decisión de desempatar entre Mariana Zapata y Tebi Bernal.

Finalmente, Valentino decidió que Mariana sería quien recibiría el castigo junto a Juanda Caribe, quien terminó la dinámica con 0 puntos.

Juanda Caribe y Mariana Zapata tendrán que cumplir el castigo
Juanda Caribe y Mariana Zapata tendrán que cumplir el castigo (Foto Canal RCN)
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