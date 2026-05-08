Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Exesposa de Germán Vargas Lleras se despidió con emotivo mensaje tras su fallecimiento: esto dijo

Luz María Zapata reaccionó en redes tras conocerse el fallecimiento de su exesposo Germán Vargas Lleras

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Exesposa de Germán Vargas Lleras se despidió con emotivo mensaje tras su fallecimiento
Exesposa de Germán Vargas Lleras se despidió con emotivo mensaje tras su fallecimiento (Foto Freepik) (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

La muerte de Germán Vargas Lleras causó conmoción en Colombia durante la noche del viernes 8 de mayo, luego de confirmarse su fallecimiento a los 64 años.

Artículos relacionados

La noticia generó múltiples reacciones en el ámbito político y en redes sociales, donde diferentes figuras públicas y personas cercanas comenzaron a despedirse del exvicepresidente con mensajes y publicaciones recordando su trayectoria política y personal.

Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Luz María Zapata, exesposa de Vargas Lleras, quien decidió pronunciarse públicamente tras conocerse la noticia.

El mensaje que compartió la exesposa de Germán Vargas Lleras tras su fallecimiento
El mensaje que compartió la exesposa de Germán Vargas Lleras tras su fallecimiento (Foto John VIZCAINO / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte de Germán Vargas Lleras?

En los últimos años, Germán Vargas Lleras había enfrentado varios problemas de salud relacionados con complicaciones neurológicas y tratamientos médicos especializados.

Durante 2025 fue sometido a diferentes procedimientos médicos. Uno de ellos ocurrió en abril en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde le realizaron una operación neuroquirúrgica programada.

Semanas después volvió a entrar al quirófano en Houston, Estados Unidos, donde continuó con tratamientos especializados.

Meses después, el exvicepresidente reapareció públicamente y aseguró que estaba avanzando en su recuperación. Incluso retomó parcialmente sus publicaciones políticas y opiniones sobre la actualidad del país.

Vargas Lleras ya tenía antecedentes médicos importantes. En 2016, cuando ocupaba la Vicepresidencia de Colombia, fue operado por un meningioma benigno, un tipo de tumor que se desarrolla en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

En ese momento, la intervención fue considerada exitosa y comenzó un proceso de recuperación médica.

Luz María Zapata se pronunció tras la muerte de Germán Vargas Lleras
Luz María Zapata se pronunció tras la muerte de Germán Vargas Lleras (Foto Diana SANCHEZ / AFP)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que le dedicó la exesposa de Germán Vargas Lleras por su fallecimiento?

Tras confirmarse el fallecimiento, Luz María Zapata compartió una publicación en sus redes sociales para despedirse del exvicepresidente.

La también política estuvo casada con Germán Vargas Lleras durante más de dos décadas. Sin embargo, en febrero de 2023 ambos iniciaron su proceso de divorcio.

En su cuenta personal, Luz María publicó una fotografía antigua en la que aparece junto a Vargas Lleras, aparentemente el día de su boda. En la imagen se le ve vestida de blanco y sosteniendo un ramo de flores.

La publicación estuvo acompañada por un corto mensaje que decía: “Descansa en paz”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Germán Vargas Lleras falleció Viral

Falleció Germán Vargas Lleras: esta fue su faceta que pocos conocían

Tras conocerse el fallecimiento de Germán Vargas Lleras en Bogotá, varios detalles sobre su vida familiar llamaron la atención.

BTS dejó en shock a fans latinos tras preguntar por Shakira BTS

¡BTS preguntó por Shakira! Estos detalles reveló la presidenta de México

Revuelo en redes sociales luego de las declaraciones de la presidenta de México, quien reveló que BTS preguntó por Shakira.

Publican documentos inéditos sobre archivos de ovnis Curiosidades

Sale a la luz archivos inéditos sobre ovnis y fenómenos extraños grabados por astronautas | VIDEO

El Pentágono publicó “archivos nunca antes vistos” sobre ovnis y relatos de astronautas que observaron fenómenos extraños.

Lo más superlike

Valentino tomó decisión clave y así quedó la placa de eliminación La casa de los famosos

Valentino tomó decisión clave y así quedó la placa de eliminación: ¿a quién salvó?

La decisión de Valentino cambió la placa y quedaron solamente tres participantes en riesgo de eliminación esta semana

Fredy Guarín compartió inesperado mensaje en redes Fredy Guarín

Fredy Guarín estalló y envió contundente mensaje en redes a quienes esperan su recaída

Beneficios del ayuno intermitente. Salud

¿Por qué el ayuno intermitente de 24 horas se ha convertido en una práctica tan popular? Te contamos

Blessd compartió el momento en el que conoció a Lionel Messi Blessd

Blessd reveló que cumplió uno de sus sueños tras conocer a Lionel Messi; así mostró el momento

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia