Exesposa de Germán Vargas Lleras se despidió con emotivo mensaje tras su fallecimiento: esto dijo

La muerte de Germán Vargas Lleras causó conmoción en Colombia durante la noche del viernes 8 de mayo, luego de confirmarse su fallecimiento a los 64 años.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa actriz rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?

La noticia generó múltiples reacciones en el ámbito político y en redes sociales, donde diferentes figuras públicas y personas cercanas comenzaron a despedirse del exvicepresidente con mensajes y publicaciones recordando su trayectoria política y personal.

Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Luz María Zapata, exesposa de Vargas Lleras, quien decidió pronunciarse públicamente tras conocerse la noticia.

El mensaje que compartió la exesposa de Germán Vargas Lleras tras su fallecimiento (Foto John VIZCAINO / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte de Germán Vargas Lleras?

En los últimos años, Germán Vargas Lleras había enfrentado varios problemas de salud relacionados con complicaciones neurológicas y tratamientos médicos especializados.

Durante 2025 fue sometido a diferentes procedimientos médicos. Uno de ellos ocurrió en abril en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde le realizaron una operación neuroquirúrgica programada.

Semanas después volvió a entrar al quirófano en Houston, Estados Unidos, donde continuó con tratamientos especializados.

Meses después, el exvicepresidente reapareció públicamente y aseguró que estaba avanzando en su recuperación. Incluso retomó parcialmente sus publicaciones políticas y opiniones sobre la actualidad del país.

Vargas Lleras ya tenía antecedentes médicos importantes. En 2016, cuando ocupaba la Vicepresidencia de Colombia, fue operado por un meningioma benigno, un tipo de tumor que se desarrolla en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

En ese momento, la intervención fue considerada exitosa y comenzó un proceso de recuperación médica.

Luz María Zapata se pronunció tras la muerte de Germán Vargas Lleras (Foto Diana SANCHEZ / AFP)

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos, el jefe sorprendió con esta noticia

¿Cuál fue el mensaje que le dedicó la exesposa de Germán Vargas Lleras por su fallecimiento?

Tras confirmarse el fallecimiento, Luz María Zapata compartió una publicación en sus redes sociales para despedirse del exvicepresidente.

La también política estuvo casada con Germán Vargas Lleras durante más de dos décadas. Sin embargo, en febrero de 2023 ambos iniciaron su proceso de divorcio.

En su cuenta personal, Luz María publicó una fotografía antigua en la que aparece junto a Vargas Lleras, aparentemente el día de su boda. En la imagen se le ve vestida de blanco y sosteniendo un ramo de flores.

La publicación estuvo acompañada por un corto mensaje que decía: “Descansa en paz”.