En las últimas horas fue confirmada la muerte de Germán Vargas Lleras, un hombre con un amplio recorrido en la política colombiana. Entre otros cargos, ofició como vicepresidente de la República, ministro de Vivienda y de Interior, además, fue candidato a la presidencia en 2018.

La causa de su deceso no ha sido revelada, pero se sabe que venía luchando contra una delicada enfermedad que le produjo varios quebrantos de salud en los últimos meses.

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Durante el 2025 fue sometido a diferentes procedimientos médicos. Uno de ellos ocurrió en abril en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde le realizaron una operación neuroquirúrgica.

Semanas después volvió a entrar al quirófano en Houston, Estados Unidos, donde continuó con tratamientos especializados.

¿Quién es Clemencia Vargas, la única hija del exvicepresidente y exministro Germán Vargas Lleras?

A nivel público, Vargas Lleras era reconocido por su labor política, pero pocos detalles se conocen de su vida personal. El exvicepresidente tuvo dos grandes amores y una sola hija.

Clemencia Vargas Umaña es el nombre de su única hija y quien fue fruto de una relación de varios años con María Beatriz Umaña Sierra.



Clemencia tiene 39.000 seguidores en la red social de Instagram y allí destaca su pasión por el baile, además, su orgullo por su hijo Agustín.

El baile, justamente, le ha permitido abrirse paso en el mundo del entretenimiento. Clemencia está radicada en Estados Unidos, donde ha participado en espectáculos al lado de figuras como Beyoncé, Destiny’s Child y N’Sync.

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En tierras norteamericanas también consolidó su faceta empresarial, destacándose en el ámbito de las finanzas y la economía. Igualmente, ha hecho trabajos a nivel social en Colombia y aprovecha la danza para llevar a cabo iniciativas en favor de otros.

Germán Vargas Lleras tuvo dos grandes amores y una hija, quien, a su vez, lo convirtió en abuelo. / (Foto de AFP)

¿Cuántos nietos tenía Germán Vargas Lleras?

La llegada al mundo de Agustín, le dio un nuevo giro a la vida de Vargas Lleras. Aunque públicamente se mostraba como un hombre serio y rígido, Agustín sacó a relucir la faceta más tierna y amorosa del exfuncionario público.

En redes sociales, Vargas Lleras había presumido con alegría su orgullo por ser abuelo. En una publicación destacó la primera Navidad que pasó con él; luego se mostró paseando con el pequeño en la playa.

En una ocasión, el fallecido político había dicho jocosamente que con Agustín mostraría una cara totalmente distinta a la que se le conoce en la vida política, pues expresó que sería “cariñoso, consentidor y dedicado”.

Germán Vargas Lleras dedicó gran parte de su vida a la política. Foto: AFP - Eric Feferberg

Tras su historia de amor con la madre de Clemencia, Vargas Lleras se casó con Luz María Zapata, no obstante, se separaron en 2024. Aunque ya no tenían una relación formal, ella estaba muy atenta a él, de hecho, fue de las primeras de su círculo familiar en pronunciarse por su partida.

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Luz María compartió en Instagram dos fotografías al lado de Vargas Lleras y escribió una emotiva frase, acompañada por un emoticón de corazón negro: “descansa en paz”.