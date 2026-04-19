En las últimas horas, una reconocida periodista colombiana conmovió las redes sociales al anunciar, a través de una serie de fotografías y un emotivo mensaje, el fallecimiento de su esposo.

¿Quién es la periodista colombiana que anunció el fallecimiento de su esposo en redes sociales?

La reconocida periodista barranquillera Erika Fontalvo conmovió las redes sociales al compartir varias fotografías junto a un extenso y emotivo mensaje sobre el fallecimiento de su compañero de vida, Carlo.

Murió el esposo de la reconocida periodista Erika Fontalvo. (Foto: Freepik)

En la publicación, la presentadora y actual directora de un importante medio de prensa escrita mostró distintos momentos familiares junto a su esposo e hijos.

Las imágenes, acompañadas de sus palabras de despedida, conmovieron a sus más de 30 mil seguidores y provocaron mensajes de apoyo de colegas y personas cercanas.

Gracias Dios por la vida de Carlo, por tantos momentos, sueños, luchas y propósitos compartidos. No era aún su tiempo, todavía debía mostrarle al mundo la grandeza del milagro que Dios había obrado en él", escribió.

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¿De qué murió el esposo de la periodista Erika Fontalvo?

Aunque la comunicadora no reveló detalles de la muerte de su esposo, en medio del mensaje que compartió a sus seguidores, dejó ver que Carlo padecía de alguna enfermedad que fue tratada por expertos de la salud, a los que agradeció su labor.

Tantos profesionales de la salud, que hicieron hasta lo imposible para salvar y recuperar a uno de los suyos. Gracias, mil veces gracias".

Asimismo, contó que su esposo tuvo un siniestro vial en 2022 que casi le cuesta la vida, resaltando que Dios le permitió dejárselo un tiempo más para vivir momentos agradables en familia.

Será difícil seguir sin su presencia física, pero no nos cabe ninguna duda de que continuará cuidando de nosotros, como lo hizo durante los últimos 15 años. Este no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa en la que Dios nos iluminará dando muestras de su infinito amor, sosteniendo nuestras vidas y obrando con su grandeza", apuntó.

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¿Qué mensajes de apoyo recibió Erika Fontalvo tras la muerte de su esposo?

Luego de que Fontalvo agradeciera las muestras de solidaridad en su mensaje, colegas del medio y varios de sus seguidores le enviaron palabras de apoyo y fortaleza, visiblemente conmovidos por la emotiva despedida que dedicó a su esposo.