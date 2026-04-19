Reconocida actriz fallece tras accidente en piscina; estuvo varios días en coma
La reconocida actriz falleció tras un accidente en piscina y estar varios días en coma; esto se sabe del caso que ha conmocionado redes.
El mundo del cine y el espectáculo está de luto tras la lamentable muerte de una actriz, de 57 años, quien falleció luego de sufrir un accidente en una piscina y permanecer varios días en coma.
¿Quién es la actriz que falleció tras un accidente de piscina y pasar varios días en coma?
El nombre de Nadia Farès se ha vuelto viral en redes sociales tras conocerse su lamentable fallecimiento el pasado viernes 17 de abril.
La actriz francesa, recordada por su destacada participación en el film 'Los ríos de color púrpura', ha conmovido a sus seguidores luego de que se revelara el trágico suceso que cegó su vida.
A través de redes sociales, sus hijas confirmaron la noticia y despidieron a su madre con un emotivo mensaje que terminó de conmover a sus seguidores:
Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de Nadia Farès este viernes. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, es ante todo una madre".
¿De qué murió la actriz Nadia Farès?
De acuerdo con reportes de medios locales del país europeo, la actriz se encontraba disfrutando de un relajante día de piscina en un exclusivo club deportivo cuando fue hallada inconsciente dentro del agua.
De inmediato fue trasladada a un centro hospitalario, donde recibió atención médica de urgencia. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, permaneció cinco días en coma.
Según la agencia AFP, Nadia habría sufrido un desvanecimiento producto de un "incidente cardíaco", lo que provocó la pérdida de conocimiento en el lugar.
¿Cómo han reaccionado en redes al fallecimiento de la actriz Nadia Farès?
Distintos seguidores y actores franceses lamentaron el fallecimiento de Nadia en redes sociales, destacando su talento y enviando mensajes de apoyo a su familia.
Asimismo, una de sus hijas publicó un extenso y emotivo mensaje acompañado de algunas imágenes para expresar su dolor y despedir a su madre.
Este dolor es insoportable mamá. Descansa en paz, mamá. Eres mi ángel. Cuídanos, por favor. Por favor, por favor. Te quiero mucho", escribió.
No hay duda de que la actriz deja una huella importante en el cine francés y en quienes la conocieron de cerca, siendo recordada por su trayectoria en la pantalla grande y el cariño que generaba entre colegas y amigos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike