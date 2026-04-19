María del Pilar Rubio, madre del futbolista James Rodríguez, conmovió las redes sociales al publicar una imagen en la que lamenta el fallecimiento de un integrante cercano de su familia.

¿Qué integrante de la familia de la madre de James Rodríguez falleció?

A través de su cuenta personal de Instagram, donde ya suma más de 400 mil seguidores, la mamá del jugador del Minnesota United FC ha revelado con una serie de fotografías el fallecimiento de su adorado gato Aragan.

Mamá de James Rodríguez se viste de luto tras la pérdida de su gato. (Foto: Raúl Arboleda /AFP)

En las publicaciones que posteó, se ve a su gato posando en diferentes momentos: jugando con unas ardillas, sentado en el comedor e incluso recibiendo mimos de parte de ella.

Asimismo, publicó un corto mensaje que terminó de conmover a sus miles de fans.

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¿Qué mensaje le dedicó la mamá de James Rodríguez a su gato?

En la descripción del carrusel de instantáneas que compartió, María del Pilar agradeció a su gato por haberle brindado tanto amor y aseguró sentir su corazón dolido tras su pérdida.

Mamá de James Rodríguez conmovió las redes al dedicar un emotivo mensaje a su gato. (Foto: Freepik)

De igual manera, a través de sus historias de Instagram, reveló que algo que le fascinaba del felino era que siempre era uno de los primeros en sentarse a la mesa para comer.

Gracias por tanto amor, hoy me duele el 💔, mi bola de cuatro pelos aragan", escribió.

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¿Cómo reaccionaron los familiares de María del Pilar Rubio a la publicación sobre la muerte de su gato?

Aunque la mujer limitó los comentarios en la publicación, se pudo observar la reacción de su nieta, Salomé Rodríguez, quien dejó entrever su tristeza por lo ocurrido.

Cabe recordar que a finales de 2024 la madre de James Rodríguez también sufrió la pérdida de uno de sus perritos, llamado Coqui, un hecho que evidenció el profundo amor que siente por los animales.

Por otro lado, el centrocampista de la Selección Colombia no ha reaccionado públicamente a la publicación de su madre, aunque usuarios en redes sociales aseguran que seguramente ya se comunicó con ella para brindarle apoyo y fortaleza.