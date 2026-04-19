Una exreina de belleza trans se ha vuelto tendencia en redes sociales tras sorprender a sus seguidores al anunciar que decidió renunciar a su identidad femenina para regresar al género con el que nació tras conocer a Dios.

¿Quién es la exreina de belleza trans que decidió renunciar a su género tras conocer a Dios?

Se trata de quien en ese entonces era conocida como Raika Ferraz, y que actualmente responde a su nombre de pila, Rafael Panarello.

El joven, quien logró coronarse como Miss T Brasil en 2023 y representar a su país en Miss International Queen 2024, sorprendió a sus más de 200 mil seguidores al mostrarse en redes sociales nuevamente como hombre.

Exreina de belleza trans sorprende en redes al renunciar a su transición. (Foto: Freepik)

Según ha relatado en sus plataformas digitales, tras ganar este certamen internacional recibió como premio la posibilidad de someterse a procedimientos estéticos en Tailandia para afinar su feminidad, incluida la opción de una reasignación.

Sin embargo, cuando estaba a punto de tomar la decisión de convertirse completamente en mujer, aseguró haber tenido una revelación espiritual que le hizo replantear su camino y cambiar de decisión.

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¿Qué revelación divina tuvo la exreina de belleza trans que decidió renunciar a su género?

Rafael ha contado en distintas ocasiones, durante momentos en los que comparte la palabra de Dios, que cuando ya tenía todo listo para someterse al procedimiento, escuchó una voz que le dijo que "lo habían hecho hombre".

Rafael aseguró que su cambió se debió a una revelación divina que tuvo. (Foto: Freepik)

Según su testimonio, esa voz era de origen divino, lo que lo llevó a replantear por completo su decisión y a desistir de los cambios físicos que había planeado para reafirmar su identidad femenina.

Tras esta experiencia, Rafael afirma que comenzó a vivir su fe cristiana con mayor intensidad y asegura sentirse en paz y feliz con su apariencia actual.

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¿A qué se dedica actualmente Rafael Panarello?

De acuerdo con lo que muestra en su perfil de Instagram, el joven actualmente se dedica a predicar la palabra de Dios como pastor de una iglesia, además de crear contenido entretenido para sus seguidores.

Asimismo, ha compartido imágenes de su antes y después como un testimonio personal de su proceso de cambio, asegurando que su transformación refleja su decisión de seguir un nuevo camino de vida basado en su fe.