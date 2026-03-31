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EN VIDEO: Candidata de Miss Grand Tailandia se hace viral por su baile en plena ceremonia oficial

El baile de Darathorn Yoothong en traje de baño durante Miss Grand Tailandia generó polémica y se viralizó en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Candidata de Miss Grand Tailandia se hace viral.
Candidata de Miss Grand Tailandia se hace viral por particular baile. (Foto de Freepik)

Una candidata de Miss Grand Tailandia 2026 se viralizó en redes sociales luego de su baile durante el show oficial.

Candidata de Miss Grand Tailandia.
Candidata de Miss Grand Tailandia llama la atención por su baile durante la ceremonia. (Foto de Freepik)

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¿Por qué se hizo viral la candidata de Miss Grand Tailandia?

El momento ocurrió en medio de una coreografía grupal con ritmos modernos. Darathorn Yoothong, representante de Kalasin, ofreció una actuación en traje de baño que rápidamente se convirtió en tendencia.

La joven sacó los pasos prohibidos en plena presentación, dejando a los asistentes sorprendidos y generando todo tipo de comentarios en plataformas digitales.

El episodio recorrió el mundo y abrió un debate sobre los límites de la espontaneidad en certámenes de belleza.

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Mientras algunos internautas celebraron la energía y autenticidad de la candidata, otros señalaron que este tipo de comportamientos restan elegancia y seriedad a la competencia.

El concurso nacional en Tailandia busca resaltar la belleza de las mujeres de cada región, y la ganadora obtiene el derecho de representar al país en un certamen internacional.

¿Quién fue la ganadora del Miss Grand Tailandia 2026?

Este año, la corona fue para Saranrat Pueakpipat, pero los momentos virales se llevaron gran parte de la atención.

Además del baile de Darathorn, otra candidata captó la atención al sufrir un percance con su dentadura durante el desfile de gala.

Mientras hablaba al público, su diseño de sonrisa se aflojó y cayó frente a decenas de personas. Aunque la situación fue insólita, la concursante la manejó con profesionalismo y serenidad, lo que le ganó aplausos y comentarios positivos.

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En cuestión de minutos, el video se difundió en redes, convirtiéndose en otro de los momentos más comentados del concurso.

El evento se llevó a cabo el pasado 29 de marzo en Bangkok, donde el glamour y la tensión se mezclaron con la espontaneidad y los imprevistos.

Estos episodios reflejan cómo los certámenes de belleza, más allá de la competencia, se convierten en escenarios donde cualquier detalle puede marcar tendencia.

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