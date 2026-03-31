Luego de que Karola se ganara el liderazgo de la semana, Valentino Lázaro decidió hablarle a las cámaras y expresar lo que realmente siente por Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Valentino sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

El participante se refirió a lo que ha venido ocurriendo en el juego, incluyendo su relación con Alexa y lo sucedido recientemente con Karola tras obtener el liderazgo. En medio de su intervención, también mencionó que espera que Karola no nomine a Beba.

Valentino habló sobre Alejandro Estrada y aseguró que no le cree nada de lo que hace dentro del juego.

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Valentino expresó que se encuentra aburrido y que por esa razón se encuentra coqueteando a Alejandro, tras no tener nada que hacer.

Además, habló sobre lo que piensa sobre él, diciendo que no le creía nada y que él le coquetea porque así es: “yo soy coqueta”.

Valentino habla sin filtros sobre lo que siente por Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Pero también señaló que tras su coqueteo a Alejando, el actor también “le pica el ojo”. Sin embargo, dejó claro su posición frente a lo que percibe dentro del juego.

“Cero con Alejo, la verdad”, afirmó Valentino Lázaro, dejando ver su incomodidad frente a la relación o una cercanía con Alejandro Estrada.

Valentino también señaló: “Es su juego y lo tengo claro y pienso que no le creo nada. Pero sí lo molesta, la verdad”, reiterando su postura de hacerle coqueteos.

Valentino habla sin filtros sobre lo que siente por Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ocurrió entre Valentino y Alejandro dentro La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Valentino tuvo una conversación con Alejandro en la que le confesó que sentía un gusto por él. En ese momento, Alejandro habría tomado la situación de buena manera.

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Sin embargo, como se ha visto en el desarrollo de la convivencia en estos meses, entre ambos participantes han surgido varios conflictos y desacuerdos, los cuales se han evidenciado en diferentes momentos en los que se han dicho varias cosas fuertes.

Por parte de Alejandro Estrada no se ha conocido ningún tipo de reacción frente a lo que ha dicho Valentino ni sobre lo que piensa de esa situación.