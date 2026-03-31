Valentina Ferrer enternece tras mostrar tierno momento entre J Balvin y Río: “Ahora si estamos”

Valentina Ferrer compartió un momento único entre J Balvin y Río que enterneció a más de uno.

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¿Qué mostró Valentina Ferrer en el tierno momento entre J Balvin y Río?

Como bien se conoce, Valentina Ferrer es muy activa en sus redes sociales y mostró un tierno video a través de su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, en el que dejó ver cómo J Balvin consiente a su pequeño hijo Río, de casi cinco años, quien siempre se lleva el protagonismo de la pareja por sus ocurrencias.

En el video, J Balvin alza al pequeño mientras le da un tierno beso en la mejilla. Ambos permanecen abrazados mientras el niño le acaricia el rostro al cantante y lo sigue abrazando.

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J Balvin, por su parte con los ojos cerrados, disfruta del momento mientras comparte con su hijo y es grabado por Valentina Ferrer quien solo observa el momento.

Valentina Ferrer comparte momento único entre Río y J Balvin. (Foto: AFP)

Y es que todo ocurrió previo a una de las recientes presentaciones que tuvo el cantante de música urbana, en la que se observa que estaba a punto de salir al escenario y dar unos de sus shows.

En medio de ese instante, el pequeño Río le dedica unas palabras de apoyo a su padre: “Te vaya muy bien cantando”, le dice Río mientras J Balvin sonríe tras las tiernas palabras del niño.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Valentina Ferrer al momento entre J Balvin y Río?

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar. Varios usuarios reaccionaron al video elogiando la relación que existe entre padre e hijo con comentarios como: “¡¡¡Si lo quiere!!! pensé que solo era su hater”

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Cabe recordar que casi siempre que se muestra al pequeño junto a J Balvin, este suele hacerle algún reclamo a su padre.

El niño es conocido por su personalidad espontánea y su carácter directo, luego de que en varias ocasiones se haya mostrado en redes interactuando de manera particular con el cantante, incluso comentando aspectos relacionados con el trabajo de su padre como J Balvin.

Y de ahí viene el famoso apodo con el que relacionan a J Balvin con “shein Balvin”.