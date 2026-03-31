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Aura Cristina Geithner reveló la curiosa razón por la que aceptó estar en La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner se sinceró sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3: "Ese kindergarten".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aura Cristina Geithner habló de su ingreso a La casa de los famosos Colombia
Aura Cristina Geithner contó por qué aceptó estar en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

La actriz Aura Cristina Geithner es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 3 y su llegada promete revolucionar la competencia.

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¿Qué confesó Aura Cristina Geithner antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia?

La reconocida actriz previo a su esperado ingreso al reality del Canal RCN estuvo conversando con Mañana Express.

Allí Aura Cristina Geithner contó por qué aceptó estar en La casa de los famosos y las razones que la motivaron a querer estar en esta temporada.

La actriz fue sincera al asegurar que había estado tentada a ingresar en otros temporadas y no solo en Colombia, pero fue hasta ahora que decidió aceptar por el amor que tiene hacia RCN, a quien considera su casa y el lugar donde empezó su sueño.

Hubo varios no antes, pero al final puse en una balanza, pero pesó más volver a mi casa RCN en donde empezó todo mi éxito.

Aura Cristina Geithner llega a La casa de los famosos Colombia
Aura Cristina Geithner y la razón por la que aceptó estar en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué quiere demostrar Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia 3?

Aura Cristina Geithner confesó que muchos conocidos y fanáticos la cuestionaron y le preguntaron si estaba segura de medírsele a una competencia de convivencia.

Hay personas que se me acercaban y me decían que cómo iba a hacer eso, y les dije sí yo lo sé, pero es también la oportunidad de mostrar esa Aura Cristina sin filtros.

La actriz asegura que llega a La casa de los famosos Colombia a demostrar que es una mujer que no le dan miedo los retos y quieres que el mundo la conozca sin filtro y fuera de sus personajes.

Acuérdate que las personas dan lo que son. Vamos a ver cómo manejamos ese kindergarten. Voy con la mente abierta.

Eso sí, la actriz dejó claro que también demostrará su carácter y no permitirá que nadie le pasé por encima e intentará controlar el 'kindergarten' que según ella hay dentro de la competencia.


Sin duda alguna, La casa de los famosos Colombia 3 con Aura Cristina Geithner se pondrá mejor que nunca y si no te quieres perder nada te invitamos a conectarte a través de la App del Canal RCN y señal en vivo.

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