Aura Cristina Geithner reveló la curiosa razón por la que aceptó estar en La casa de los famosos
Aura Cristina Geithner se sinceró sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3: "Ese kindergarten".
La actriz Aura Cristina Geithner es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 3 y su llegada promete revolucionar la competencia.
¿Qué confesó Aura Cristina Geithner antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia?
La reconocida actriz previo a su esperado ingreso al reality del Canal RCN estuvo conversando con Mañana Express.
Allí Aura Cristina Geithner contó por qué aceptó estar en La casa de los famosos y las razones que la motivaron a querer estar en esta temporada.
La actriz fue sincera al asegurar que había estado tentada a ingresar en otros temporadas y no solo en Colombia, pero fue hasta ahora que decidió aceptar por el amor que tiene hacia RCN, a quien considera su casa y el lugar donde empezó su sueño.
Hubo varios no antes, pero al final puse en una balanza, pero pesó más volver a mi casa RCN en donde empezó todo mi éxito.
¿Qué quiere demostrar Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia 3?
Aura Cristina Geithner confesó que muchos conocidos y fanáticos la cuestionaron y le preguntaron si estaba segura de medírsele a una competencia de convivencia.
Hay personas que se me acercaban y me decían que cómo iba a hacer eso, y les dije sí yo lo sé, pero es también la oportunidad de mostrar esa Aura Cristina sin filtros.
La actriz asegura que llega a La casa de los famosos Colombia a demostrar que es una mujer que no le dan miedo los retos y quieres que el mundo la conozca sin filtro y fuera de sus personajes.
Acuérdate que las personas dan lo que son. Vamos a ver cómo manejamos ese kindergarten. Voy con la mente abierta.
Eso sí, la actriz dejó claro que también demostrará su carácter y no permitirá que nadie le pasé por encima e intentará controlar el 'kindergarten' que según ella hay dentro de la competencia.
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Sin duda alguna, La casa de los famosos Colombia 3 con Aura Cristina Geithner se pondrá mejor que nunca y si no te quieres perder nada te invitamos a conectarte a través de la App del Canal RCN y señal en vivo.