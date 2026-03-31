Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprendió en redes al presumir su nuevo look: ¿cómo quedó?

Aída Victoria Merlano generó todo tipo de comentarios en redes sociales tras presumir el cambio que realizó en su cabello.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Qué ha compartido Aida Victoria Merlano tras sus cambios de look?
Aida Victoria Merlano sorprende al "cerrar ciclos" / (Foto del Canal RCN y Freepik)

A

ida Victoria Merlano continúa posicionándose en el centro de la atención digital. Esta vez, la creadora de contenido volvió a dar de qué hablar al presumir un cambio de look que generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Artículos relacionados

 

¿Qué cambio de look se realizó Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido volvió a captar la atención en redes sociales tras mostrarse con una imagen renovada: apareció con el cabello cortado hasta los hombros, luego de varios meses en los que lo había dejado crecer más de lo que estaba acostumbrada.

¿Qué cambio de look se realizó Aida Victoria Merlano?
Aida Victoria Merlano sorprende con cambio de look / (Foto de Canal RCN y Freepik)

El cambio no pasó desapercibido y como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar y dejaron comentarios como: “Te queda divino”, “Definitivamente, ese look es el tuyo”, “Me encantaba un poco más largo”, y “Siempre luces hermosa”.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras su cambio de look?

En el mismo video que publicó, la creadora de contenido se pronunció en redes sociales luego de mostrar su nueva apariencia y aclaró:

“Sí, me volví a cortar el cabello, pero desde ahora me lo volveré a dejar crecer”.

Con estas declaraciones, dejó ver que su transformación es solo temporal y que ya tiene planes para su próximo cambio.

Artículos relacionados

¿Qué ha compartido Aida Victoria Merlano tras sus cambios de look?

La influencer ha llamado la atención en redes sociales por la versatilidad con la que maneja su cabello. De hecho, ella misma ha explicado que muchos de sus cambios responden a un “cierre de ciclos”.

Uno de los episodios más recordados por los internautas ocurrió en septiembre de 2025, poco después del nacimiento de su hijo Emiliano. En ese momento, sorprendió con un nuevo look que describió como un “jueves de cerrar ciclos”.

¿Qué ha compartido Aida Victoria Merlano tras sus cambios de look?
Aida Victoria Merlano sorprende al "cerrar ciclos" / (Foto del Canal RCN)

Aunque algunos seguidores especularon sobre una posible ruptura con su pareja, Juan David Tejada, Aída aclaró que se trataba de una manera simbólica de marcar el inicio de su etapa como madre y dejar atrás versiones anteriores de sí misma.

Meses antes, en enero de 2025, también había dado de qué hablar con otro cambio. Pasó de llevar el cabello corto, a la altura de los hombros y en tonos cobrizos, a regresar al color negro. En esa transformación, además, incorporó extensiones para recuperar el largo y se hizo por un flequillo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Ospina compartió detalles de su despedida de soltera Daniela Ospina

Daniela Ospina reveló detalles de su despedida de soltera: así fue la celebración

Daniela Ospina generó reacciones tras compartir momentos de su despedida de soltera previo a su boda con Gabriel Coronel.

Paola Rey en MasterChef Celebrity. Paola Rey

Paola Rey impactó al mostrar su rostro durante procedimiento estético: ¿qué se hizo?

La actriz Paola Rey causó furor en redes sociales al compartir detalles de su experiencia durante procedimiento facial.

Manuela QM roba miradas al presumir su pancita de embarazo Blessd

Manuela QM genera furor al revelar cómo luce su pancita de embarazo: así se ve

Manuela QM causo revuelo en redes al revelar un carrusel de fotos de cómo luce su pancita, tras la polémica por regresar con Blessd.

Lo más superlike

Florinda Meza rompe el silencio y le responde a Carlos Villagrán Viral

Florinda Meza responde a Carlos Villagrán, Kiko, tras polémicas declaraciones: "Solo Dios y yo sabemos"

Florinda Meza respondió a Carlos Villagrán tras sus declaraciones y dejó clara su postura sobre la polémica.

Alejandro Estrada y Alexa Torrex opinaron sobre el nuevo habitante. La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Alexa Torrex rechazaron la llegada de un nuevo habitante a La casa de los famosos

Alteran tumba de reconocida modelo en Italia: faltaban partes del cuerpo Viral

Hallan tumba de modelo alterada y con partes desaparecidas: "Ni siquiera la muerte le concedió paz"

Mejores días para cortarse el pelo en abril Belleza

Días recomendados de abril para cortarte el cabello según el calendario lunar, ¿cuáles son?

alentina Ferrer muestra tierno momento entre Río y J Balvin Valentina Ferrer

Valentina Ferrer enternece tras mostrar tierno momento entre J Balvin y Río: “Ahora si estamos”