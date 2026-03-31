Aida Victoria Merlano sorprendió en redes al presumir su nuevo look: ¿cómo quedó?

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ida Victoria Merlano continúa posicionándose en el centro de la atención digital. Esta vez, la creadora de contenido volvió a dar de qué hablar al presumir un cambio de look que generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

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¿Qué cambio de look se realizó Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido volvió a captar la atención en redes sociales tras mostrarse con una imagen renovada: apareció con el cabello cortado hasta los hombros, luego de varios meses en los que lo había dejado crecer más de lo que estaba acostumbrada.

Aida Victoria Merlano sorprende con cambio de look / (Foto de Canal RCN y Freepik)

El cambio no pasó desapercibido y como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar y dejaron comentarios como: “Te queda divino”, “Definitivamente, ese look es el tuyo”, “Me encantaba un poco más largo”, y “Siempre luces hermosa”.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras su cambio de look?

En el mismo video que publicó, la creadora de contenido se pronunció en redes sociales luego de mostrar su nueva apariencia y aclaró:

“Sí, me volví a cortar el cabello, pero desde ahora me lo volveré a dejar crecer”.

Con estas declaraciones, dejó ver que su transformación es solo temporal y que ya tiene planes para su próximo cambio.

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¿Qué ha compartido Aida Victoria Merlano tras sus cambios de look?

La influencer ha llamado la atención en redes sociales por la versatilidad con la que maneja su cabello. De hecho, ella misma ha explicado que muchos de sus cambios responden a un “cierre de ciclos”.

Uno de los episodios más recordados por los internautas ocurrió en septiembre de 2025, poco después del nacimiento de su hijo Emiliano. En ese momento, sorprendió con un nuevo look que describió como un “jueves de cerrar ciclos”.

Aida Victoria Merlano sorprende al "cerrar ciclos" / (Foto del Canal RCN)

Aunque algunos seguidores especularon sobre una posible ruptura con su pareja, Juan David Tejada, Aída aclaró que se trataba de una manera simbólica de marcar el inicio de su etapa como madre y dejar atrás versiones anteriores de sí misma.

Meses antes, en enero de 2025, también había dado de qué hablar con otro cambio. Pasó de llevar el cabello corto, a la altura de los hombros y en tonos cobrizos, a regresar al color negro. En esa transformación, además, incorporó extensiones para recuperar el largo y se hizo por un flequillo.