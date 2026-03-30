Fredy Guarín y Andreina Fiallo generan rumores en redes sociales; ¿reconciliación a la vista?

La relación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo ha sido motivo de atención entre los seguidores. Recientemente, ciertas interacciones en redes sociales volvieron a generar rumores sobre un posible acercamiento entre la expareja.

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¿Cuál es la historia entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Fredy Guarín y Andreina Fiallo comenzaron su relación cuando el futbolista apenas iniciaba su carrera profesional. Permanecieron casados alrededor de 14 años, tiempo en el que Andreina lo acompañó en su paso por clubes europeos. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos.

En redes recuerdan la historia entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo / (Foto de AFP)

A mediados de 2016, la pareja enfrentó una crisis que se hizo pública, en medio de rumores que vinculaban a Guarín con la presentadora Sara Uribe. Aunque intentaron reconciliarse poco después, revelaron que la relación no logró consolidarse.

En 2017 se confirmó la ruptura definitiva. La separación fue seguida de cerca por los medios y estuvo marcada por la relación posterior de Guarín con Sara Uribe, con quien tuvo un tercer hijo, Jacobo.

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¿Qué han dicho Fredy Guarín y Andreina Fiallo sobre su relación?

Con los años, ambos tomaron caminos distintos. Andreina rehízo su vida junto al futbolista Javier Reina. Fredy Guarín, tras terminar su relación con Sara Uribe, se ha mostrado enfocado en su recuperación y en fortalecer la relación con sus hijos mayores.

En marzo de 2026, publicó una fotografía junto a Andreina durante la celebración de los 15 años de su hija Danna, acompañada de un mensaje que destaca la familia y la reconciliación emocional.

"Aunque no vivimos juntos, siempre seremos familia", escribió.

Fredy Guarín y Andreina Fiallo celebraron los 15 años de su hija / (Foto de AFP y Freepik)

Andreina, por su parte, ha mantenido un perfil más reservado, enfatizando la prioridad en sus hijos y en los planes de Dios. Aunque no ha hecho declaraciones directas sobre Guarín, algunos comentarios han sido interpretados por los fans como una señal de cercanía.

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¿Fredy Guarín y Andreina Fiallo podrían estar reconciliándose?

Los internautas notaron interacciones entre la expareja en Instagram. Un video compartido por Guarín sobre hábitos personales y deportivos recibió comentarios de Andreina con emojis, entre ellos un corazón.

Estas reacciones generaron especulación sobre un posible regreso. Los comentarios se han dividido entre quienes interpretan los emojis como señales de acercamiento romántico y quienes los ven como simples gestos de apoyo familiar.

Sin embargo, hasta el momento, no hay declaraciones oficiales que confirmen un regreso formal de la relación.