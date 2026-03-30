Yuli Ruiz reveló detalles sobre su beso con Altafulla en La casa de los famosos Colombia: ¿fue real?

El beso entre Yuli Ruiz y Altafulla en La casa de los famosos llamó la atención de televidentes y compañeros, generando especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. La propia Yuli decidió aclarar lo que realmente ocurrió en el reality.

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¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Altafulla?

La visita de Altafulla a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el lunes 16 de marzo de 2026, con misiones específicas, dejó varios momentos llamativos.

Bajo las órdenes de Eidevin López, apodado como “líder tirano de la semana”, se realizó una dinámica de actuación presentada por Juanda Caribe. La actividad se tituló Besito en ayuna, donde Altafulla interpretaba a un “consejero” y Yuli Ruiz hacía el papel de una sirvienta.

Durante la dinámica, Yuli y Altafulla protagonizaron un beso. Algunos compañeros y televidentes afirmaron que la química entre ambos fue evidente. Yuli incluso comentó de manera jocosa que Altafulla tiene “labios carnosos” y que fue un buen beso.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras el beso de Altafulla y Yuli Ruiz?

Alejandro Estrada mostró tristeza y desencanto al presenciar la escena. El actor señaló que todo fue planeado por Juanda Caribe, a quien considera un rival dentro del juego, y que el momento lo tomó por sorpresa.

En conversaciones con Tebi y otros compañeros cercanos, Alejandro confesó sentirse decepcionado, pues pensaba que lo que tenía con Yuli era algo real y no solo parte de una estrategia del reality.

Alejandro Estrada afirmó sentirse decepcionado de Yuli Ruiz / (Foto del Canal RCN)

Los internautas destacaron que, aunque habitualmente el actor mantiene una imagen serena, el momento lo afectó emocionalmente y se refugió en el confesionario mientras procesaba lo sucedido.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre su beso con Altafulla?

En medio de una entrevista en Buen día, Colombia, Yuli Ruiz fue cuestionada sobre el momento mencionado.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia explicó que el beso con Altafulla formaba parte de su papel dentro de la actuazión y no tenía intención de afectar a Alejandro Estrada.

Aclaró que lo realizó siguiendo las indicaciones de la actividad y de manera lúdica, sin buscar ningún tipo de vínculo o sentimiento.

"En ese momento yo entré en personaje", destacó

Además, reveló que era consciente de que la escena podía interpretarse de manera distinta por quienes la observaran, lo que podía generar comentarios que no correspondían a la realidad del momento.