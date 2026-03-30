Yuli Ruiz reveló el motivo real por el que terminó con Alejandro Estrada en La casa de los famosos

La salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia sorprendió a varios espectadores. Tras su eliminación, la participante rompió el silencio y decidió hablar sobre sus cambios en sus sentimientos hacia Alejandro Estrada.

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¿Por qué Yuli Ruiz fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La eliminación de Yuli Ruiz ocurrió durante la gala del 29 de marzo, cuando el público decidió quién debía abandonar la competencia. Esta semana, los nominados incluyeron a Valentino Lázaro, Juancho Arango, Campanita, Yuli Ruiz y Alejandro Estrada.

Yuli Ruiz fue eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El participante con más votos fue Alejandro Estrada con 40,25%, seguido de Valentino Lázaro con 18,30%, Juancho Arango con 17,47%, Campanita con 12,81% y finalmente Yuli Ruiz con 11,17%.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras la eliminación de Yuli Ruiz?

Tras conocerse su eliminación, Yuli Ruiz mostró sorpresa y cierta tristeza, reflejando la mezcla de emociones que le generaba dejar la competencia. Alejandro Estrada, por su parte, se acercó para darle un abrazo de despedida.

Posteriormente, ella reveló que, aunque no se notó en cámara, aprovechó ese momento para pedirle que cuidara sus joyas. Este gesto generó comentarios en redes, donde los internautas destacaron la reacción de ambos tras semanas de distanciamiento dentro del reality.

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¿Por qué Yuli Ruiz decidió alejarse de Alejandro Estrada?

En una entrevista en Mañana Express, Yuli explicó que su interés en Alejandro Estrada comenzó a disminuir al analizar su comportamiento dentro del reality. Recordó que él dijo que “ella le gustaba de cuello para abajo”, comentario que la hizo reconsiderar sus sentimientos.

Según Yuli, al principio pensó que lo que sentía era genuino, pero al ver y escuchar este tipo de expresiones de Alejandro, comenzó a perder la conexión emocional y su interés fue disminuyendo con el tiempo dentro del programa.

Cuando yo empiezo a ver y analizar tantas cosas que él estaba teniendo conmigo me empecé a sentir muy incómoda y se me fue bajando ese gusto por él.